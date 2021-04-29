Андрейченко: мы никому не угрожаем, единственное наше стремление - сохранить независимость Беларуси

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы никому не угрожаем, единственное наше стремление - сохранить независимость Беларуси. Об этом заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время парламентских слушаний на тему "Территориальная целостность и народное единство Беларуси. Историко-правовые аспекты воссоединения западнобелорусских земель в составе БССР" в Палате представителей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Добрососедство, гостеприимность, стремление жить в мире - все эти качества белорусского народа находят воплощение в миролюбивом многовекторном внешнеполитическом курсе государства. Мы никому не угрожаем, не имеем территориальных претензий. Единственное наше стремление - это сохранить независимость Беларуси, сделать страну уютной, комфортной как для наших граждан, так и для всех, кто приезжает к нам с открытым сердцем и готовностью к сотрудничеству. И никто, кроме самих белорусов, этого не сделает", - сказал Владимир Андрейченко.

По его словам, сегодня нам как никогда необходимы общественная солидарность, единство власти и народа, искренний патриотизм и чувство гордости за историю страны и ее достижения. В этом - залог будущего Беларуси.

"Надо активнее культивировать позитивный образ отечественной истории, добиваться, чтобы она стала реальным достоянием каждой белорусской семьи, каждого белоруса. Задача масштабная и решить ее только усилиями государства практически невозможно. Необходимо деятельное участие в этой работе всех структур гражданского общества, поиск неформальных путей сохранения связи поколений, передачи исторического опыта. И здесь огромное поле деятельности для парламентариев, которые могут помочь конвертировать различные гражданские инициативы в реальные дела на пользу Беларуси", - отметил спикер.

Владимир Андрейченко подчеркнул, широкие возможности для этого предоставляют мероприятия, проводимые в стране в контексте Года народного единства и 80-летия начала Великой Отечественной войны.

"Совершенно очевидно, что настала необходимость в формировании объективной национальной исторической политики, ценностным ядром которой является идея объединения и созидания. Убежден, что наши парламентские слушания станут одним из конкретных шагов в решении этой задачи", - заключил он.

В ходе слушаний будут обсуждаться международные и геополитические последствия воссоединения белорусского народа, история и современное состояние белорусско-польских отношений, пути законодательного закрепления основ государственной деятельности по сохранению исторического наследия и другие вопросы.

В числе участников - представители Министерства юстиции, Академии управления при Президенте Беларуси, Национальной академии наук, Белорусского института стратегических исследований, Белорусского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела, научных организаций и высших учебных заведений.-0-

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