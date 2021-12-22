Андрейченко: мы против эскалации конфликтов, но при необходимости готовы дать отпор любым провокациям

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы против эскалации конфликтов, но при необходимости готовы дать жесткий отпор любым провокациям, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на закрытии шестой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"Самое пристальное внимание депутатам необходимо уделить реализации Декрета об углублении белорусско-российской интеграции. Нам следует синхронизировать свои усилия с российскими коллегами. Об этом мы договорились во время проведения в Минске 61-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Важным итогом союзной сессии стало принятие заявления в связи с так называемым миграционным кризисом. Документ осуждает политику двойных стандартов и агрессивные действия польских силовых ведомств в отношении беженцев", - сказал Владимир Андрейченко.

По его словам, белорусские депутаты сделали все возможное, чтобы довести до международного сообщества объективную информацию о ситуации на границе с Евросоюзом. "И эти аргументы были услышаны. Благодаря поддержке наших коллег по геополитической группе "Евразия" в Межпарламентском союзе, делегаций стран СНГ и Грузии, Ближнего Востока, Азии, Центральной и Латинской Америки попытка принятия антибелорусской резолюции на 143-й Ассамблее МПС потерпела крах", - подчеркнул спикер.

Владимир Андрейченко добавил: "Мы против эскалации конфликтов, но при необходимости готовы дать жесткий отпор любым провокациям. Именно такая позиция прозвучала на мероприятиях, прошедших в рамках ПА ОДКБ и МПА СНГ".-0-