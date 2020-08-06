Андрейченко: на каждом из нас сегодня лежит колоссальная ответственность за будущее Беларуси

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На каждом из нас сегодня лежит колоссальная ответственность за будущее Беларуси, заявил журналистам председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко. Сегодня он принял участие в досрочном голосовании на избирательном участке №4 в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Досрочно пришел проголосовать в связи с моим графиком работы. В целом на каждом из нас сегодня лежит колоссальная ответственность за будущее Беларуси. Поэтому выбор каждого должен быть осознанным, чтобы Беларусь и дальше развивалась, чтобы наши люди могли спокойно жить, работать. Важно сохранить стабильность, которая есть у нас, безопасность, это основа улучшения благосостояния, благополучия наших людей. Вот за это сегодня я и проголосовал", - сказал Владимир Андрейченко.

По его словам, при проведении любых кампаний необходимо соблюдать Конституцию, избирательное законодательство. "Оно у нас очень прогрессивное. Мы трижды вносили изменения и дополнения в Избирательный кодекс. И наше избирательное законодательство довольно высоко оценено международными парламентскими структурами", - отметил спикер.

Владимир Андрейченко подчеркнул, что те люди, которые сегодня пытаются дестабилизировать ситуацию в Беларуси, настроены вызвать в обществе протестное настроение. "Это не во благо стране и людям. Поэтому мы должны проявлять спокойствие, выдержку, и я вижу, что люди на это и настроены. Я много провел встреч, будучи сейчас в областях, регионах. Люди понимают, что только трудом, дисциплиной, правопорядком мы можем сделать Беларусь современной процветающей республикой", - добавил он.-0-