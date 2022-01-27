Андрейченко: на референдуме каждому будет предоставлено право определить облик будущей Беларуси

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На референдуме каждому будет предоставлено право определить облик будущей Беларуси, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на заседании внеочередной сессии Палаты представителей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Начинает свою работу седьмая внеочередная сессия Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва. Ее центральным событием станет обращение главы государства с Посланием к белорусскому народу и парламенту. Безусловно, люди ждут прямого и откровенного разговора. Ситуация в мире тревожная, и многих беспокоит, сможет ли власть сохранить суверенитет, обеспечить безопасность и благополучие своих граждан. Такого рода общение Президента со страной, его ответы на эти вопросы особенно важны накануне конституционного референдума, где каждому будет предоставлено право определить облик будущей Беларуси", - сказал Владимир Андрейченко.

Спикер подчеркнул, что государство создало для этого все условия. "Подготовка проекта обновленной Конституции велась максимально открыто", - отметил он.-0-

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