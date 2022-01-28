Андрейченко: народное единство и согласие напрямую зависят от принимаемых законодательных решений

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народное единство и согласие напрямую зависят от принимаемых законодательных решений, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на закрытии седьмой внеочередной сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"Народное единство, сохранение общественного мира и согласия напрямую зависят также от нашей законодательной деятельности, качества и оперативности принимаемых законодательных решений. Сегодня совершенно очевидно, что независимо от итогов референдума объем законодательной работы будет нарастать. Этого требует динамика современной жизни. Постоянным комиссиям следует ускорить работу над имеющимися законопроектами, чтобы своевременно включить их в повестку дня предстоящей сессии", - сказал Владимир Анрейченко.

По его словам, это касается прежде всего проектов экономического блока, о борьбе с коррупцией, об обращениях граждан и юридических лиц, Кодекса о культуре. "Надо активно подключиться к процессу разработки проектов законов, внесенных в план подготовки проектов законодательных актов на 2022 год. Сократить сроки принятия законопроектов парламентом можно, только обеспечив их максимальную проработку и согласование до официального внесения в Палату представителей, - отметил спикер. - Нельзя снимать с контроля и вопросы законодательного сопровождения союзного строительства, реализации союзных программ, расширяющих возможности наших субъектов хозяйствования и повышающих защищенность национальной экономики в условиях внешнего давления и санкций. Это те ближайшие законодательные планы, которые уже определены. Они будут существенно скорректированы в случае одобрения гражданами обновленной Конституции".

Владимир Андрейченко подчеркнул, необходимо будет решать принципиально новые задачи по пересмотру всего массива действующего законодательства.

"Нам необходимо будет принять основополагающие законы о Президенте, парламенте, правительстве, выстроить четкую систему управления.Особое внимание нужно будет уделить закону о Всебелорусском народном собрании. Граждане активно поддержали идею придания этому органу конституционного статуса, и нам следует и дальше опираться на их мнение, советоваться с ними, чтобы разработка этого закона была максимально прозрачной, а его нормы понятны людям, - рассказал он. - Вдумчивого, взвешенного подхода потребует также разработка законопроекта о гражданском обществе, о чем сегодня говорил Президент".

Спикер добавил, что в ходе обсуждения проекта Конституции вскрылся целый пласт предложений, которые не могут быть закреплены в Основном законе, но заслуживают самого серьезного анализа. "Они должны стать для депутатов отправной точкой для подготовки новых законодательных инициатив. Это тем более важно, что в соответствии с новой Конституцией парламент станет основным законодательным органом страны. И наконец, надо быть готовым к тому, чтобы открыть очередную сессию в марте текущего года, поскольку изменится и сессионный режим работы парламента. Все это налагает на нас особую ответственность, требует максимальной собранности. Поэтому всем постоянным комиссиям, каждому депутату уже сейчас нужно перестроить формы и методы своей работы", - констатировал он.-0-

Фото Оксаны Манчук