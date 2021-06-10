Андрейченко: наши учебные заведения должны быть более привлекательными для иностранцев

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наши учебные заведения должны быть более привлекательными для иностранцев, заявил во время парламентских слушаний "Национальная система образования: состояние, законодательное регулирование, пути совершенствования" председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Важная проблема, на которую необходимо обратить самое пристальное внимание, - интеграция национальной системы образования в мировое образовательное пространство. У нас достаточно неплохой уровень образования. Но мы готовим специалистов, которые после завершения наших университетов часто стремятся продолжить образование, а впоследствии и работать в других странах, - сказал Владимир Андрейченко. - Думается, что истинная цель нашего участия в Болонском процессе, программах по обмену студентами и прочих мероприятиях такого рода должна состоять в том, чтобы именно наши учебные заведения становились все более привлекательными для иностранцев. Только так мы сможем повысить свои ставки в борьбе за контроль над интеллектуальными ресурсами".

По словам спикера, если говорить о тесном сближении образовательных стандартов, программ и моделей обучения, то первоочередной задачей для нас здесь является укрепление всестороннего сотрудничества и гармонизация законодательства в области образования в Союзном государстве и других интеграционных структурах на постсоветском пространстве.

Владимир Андрейченко подчеркнул, что тема, вынесенная на парламентские слушания, многогранна. "Вне всякого сомнения, она относится к разряду самых сложных в законодательной практике, поскольку затрагивает практически все сферы общественных отношений и интересы большинства населения страны. Полагаю, что парламентарии и представители экспертного сообщества примут активное участие в обсуждении и выскажут свое компетентное мнение не только по поводу проблем, которые нам вместе предстоит решать, но и по поводу того, как нам необходимо это делать", - добавил он.

На слушаниях обсуждаются состояние и перспективы национальной системы образования. В частности, взаимодействие организаций реального сектора экономики с учреждениями профессионального образования в подготовке квалифицированных кадров и организация опережающей подготовки кадров в колледжах, совершенствование образовательного процесса в вузах с использованием информационно-коммуникационных технологий, возможности дополнительного образования в продвижении и развитии навыков и умений одаренных детей и молодежи, роль молодежного движения в формировании гражданской ответственности обучающихся.

В слушаниях принимают участие депутаты и сенаторы, представители министерств и государственных комитетов, областных и Минского городского исполнительных комитетов, иных государственных органов, учреждений образования, предприятий и общественных объединений.-0-

Фото Павла Орловского