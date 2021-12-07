Андрейченко: недопустимость искажения истории и героизации нацизма нужно закрепить законодательно

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимо законодательно закрепить недопустимость искажения истории и героизации нацизма, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время круглого стола "Историческая память: геноцид белорусского народа", передает корреспондент БЕЛТА.

"Наше мероприятие является логическим продолжением деятельности парламента по законодательному обеспечению защиты фундаментальных ценностей белорусского народа. Широкий общественный диалог, прошедший в Республике Беларусь, выявил потребность в закреплении на уровне Конституции и в законодательстве недопустимости искажения истории и героизации нацизма", - сказал Владимир Андрейченко.

Спикер напомнил, что ряд таких документов уже принят. "Очередным шагом в этом направлении станет рассмотрение проекта закона "О геноциде белорусского народа", подготовленного в соответствии с поручением главы государства депутатами совместно с Генеральной прокуратурой, - отметил он. - Представляется символичным, что наш круглый стол проводится в канун очередной годовщины с момента принятия Ассамблеей ООН Конвенции о предупреждении геноцида и наказания за него".

Владимир Андрейченко подчеркнул, что вынесенные на обсуждение вопросы имеют исключительную важность для нашей страны, постсоветского пространства и для всего мира на этом историческом витке его развития. "Гибридная война против Беларуси, акты насилия со стороны польских властей в отношении беженцев, нежелание Евросоюза признать правду о причинах миграционного кризиса, военные приготовления НАТО не оставляют сомнений, что мир подошел к весьма опасной черте", - добавил он.

Сегодня в Палате представителей проходит круглый стол "Историческая память: геноцид белорусского народа". В нем принимают участие представители Генеральной прокуратуры, Министерства обороны, Национальной академии наук, Белорусского института стратегических исследований и Национального архива Республики Беларусь.-0-

Андрейченко: безответственная агрессивная политика Запада достигла критической отметки

Андрейченко: следует совершенствовать методы и формы просветительской работы по теме геноцида

Швед: выявлено около 350 новых мест, связанных с геноцидом белорусского народа

Швед: более 400 фашистов, связанных с геноцидом белорусского народа, живут в 17 странах

Швед: все сведения о фашистах и их пособниках в годы ВОВ будут доведены до общественности

Швед: в Беларуси активно восстанавливается карта сожженных деревень

Гайдукевич: мы гордимся своей историей и не дадим ее переписать

Ананич: необходимо дать справедливую оценку злодеяниям нацистов на белорусской земле в годы ВОВ

Депутат: белорусы несут ответственность за свою историческую память

Фото Рамиля Насибулина