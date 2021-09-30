Андрейченко: нужно использовать все правовые механизмы против санкционной политики Запада

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимо использовать все правовые механизмы противодействия санкционной политике Запада, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время заседания Совета Палаты представителей, передает корреспондент БЕЛТА.

"В порядке реализации права законодательной инициативы депутаты внесли в Палату представителей законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за призывы к санкциям. Его необходимо оперативно подготовить и рассмотреть на осенней сессии в первом и втором чтениях. Мы должны использовать все правовые механизмы противодействия санкционной политике Запада", - сказал Владимир Андрейченко.

По его словам, нужно также расставить точки над і по проекту закона о саморегулируемых организациях. "Прошу Постоянную комиссию по экономической политике, учитывая существенные замечания по законопроекту, совместно с заинтересованными в кратчайшие сроки определиться относительно его доработки или отзыва", - отметил спикер.

"В Палату представителей поступил проект закона о лицензировании. Законопроект серьезный, затрагивает интересы широкого круга субъектов хозяйствования и давно ожидаем бизнес-сообществом. Вместе с тем уже сейчас по нему имеется ряд значимых замечаний Администрации Президента, других государственных органов. К примеру, поднят вопрос о своевременности отмены лицензирования оказания юридических услуг. Вызывает сомнение обоснованность изменения подходов к лицензированию медицинской деятельности. Нуждается в дополнительном обсуждении предложение о расширении круга лицензирующих органов за счет территориальных структур", - подчеркнул Владимир Андрейченко.

Спикер добавил, что следует активизироваться по законопроекту об изменении закона о государственной инновационной политике и инновационной деятельности. "Как вы знаете, 15 сентября текущего года глава государства утвердил государственную программу инновационного развития на пятилетку. Комиссии по образованию, культуре и науке нужно не затягивая дорабатывать проект с учетом заложенных в программе подходов, в том числе по перераспределению полномочий между Президентом и правительством, - констатировал он. - На осенней сессии проект должен быть вынесен на рассмотрение депутатского корпуса. Возможные проблемные вопросы в сфере инноваций могут быть обсуждены в ходе семинара в Парке высоких технологий. Мы планируем его провести 27 октября".

Парламентариям также необходимо выходить на финишную прямую по проекту Кодекса об образовании. "Глава государства на Республиканском педсовете поставил ряд задач в сфере образования. Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке следует самым внимательным образом посмотреть положения проекта на предмет реализации обозначенных поручений. Если что-то упущено, не урегулировано, то нужно это оперативно отработать с профильным министерством, другими заинтересованными до вынесения проекта на совещание у Президента, - сказал Владимир Андрейченко. - Жизнь подтвердила необходимость бережного отношения к сохранению культурного кода нации, основанного на базовых ценностях белорусского народа. В связи с этим самое пристальное внимание следует уделить работе над проектом об изменении Кодекса о культуре. Пять лет назад наша страна первой на постсоветском пространстве подготовила кодифицированный акт в этой сфере. Сейчас депутатам необходимо подключиться к общественному обсуждению новых наработок, рассматривая их через призму обеспечения баланса интересов государства и общества".

"Мы регулярно с вами обсуждаем вопросы, связанные с поиском резервов для повышения качества законопроектной работы. Безусловно, проведение выездных заседаний постоянных комиссий - хорошая возможность проанализировать правоприменительную практику на местах, изучить опыт на примере конкретных субъектов хозяйствования. В этом году постоянные комиссии провели 12 выездных заседаний, еще 6 запланировано до конца года. Чтобы по максимуму использовать потенциал таких мероприятий, обеспечить своевременный обмен информацией по поднимаемым проблемам, по итогам проведения выездных заседаний следует ввести в практику подготовку комиссиями отчетов с конкретными предложениями и наработками", - констатировал председатель Палаты представителей.

Осенняя сессия Палаты представителей откроется 4 октября.-0-