Андрейченко о ВНС: нужно дать ответ на ожидания людей

29 декабря, Докшицкий район /Корр. БЕЛТА/. Во время Всебелорусского народного собрания нужно дать ответ на ожидания людей. Об этом сегодня заявил журналистам председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Спикер нижней палаты парламента отметил, что форум станет важным событием в жизни страны. "На Всебелорусское народное собрание должны быть делегированы все слои нашего общества. Об этом вчера предельно четко было сказано Президентом. Это интеллигенция, работники сельского хозяйства, промышленности, органов государственного управления. Собрание будет определять политику государства на ближайшие пять лет. Также будут рассмотрены вопросы дальнейшего развития общественно-политического устройства страны. Думаю, это очень важно, люди возлагают на Всебелорусское народное собрание очень большие ожидания", - сказал Владимир Андрейченко.

Он подчеркнул, что еще до объявления даты проведения форума прошли обсуждения политического и экономического развития Беларуси, работали диалоговые площадки. В парламент от граждан поступило более 5 тыс. предложений. "На Всебелорусском народном собрании нужно дать ответ на ожидания людей. Это и будет сделано", - добавил председатель Палаты представителей.

VI Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля 2021 года в Минске. На обсуждение его участников будут вынесены основные положения Программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны. Общая численность участников и приглашенных составит 2700 человек.-0-