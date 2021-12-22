Андрейченко об акции "Наши дети": важно, чтобы вниманием не были обделены и старики, и дети

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В праздничные дни важно, чтобы вниманием не были обделены старики и дети, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на закрытии шестой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наступают праздничные дни. Очень важно, чтобы в это время нашим вниманием не были обделены самые незащищенные категории граждан, особенно старики и дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Необходимо снова посетить наших избирателей, постоянно проживающих в социальных учреждениях интернатного типа, еще раз уточнить их потребности, подбодрить их и подарить праздничное настроение", - сказал Владимир Андрейченко.

Спикер напомнил, что в стране продолжается республиканская благотворительная акция "Наши дети", в которой депутаты всегда принимают самое активное участие. "Нам нужно поддержать этот новогодний марафон добрых дел и сегодня", - отметил он.

Владимир Андрейченко поздравил всех с наступающими Новым годом и Рождеством Христовым, пожелал всем стойкости, мужества и духовных сил в служении Отечеству. "Счастья, здоровья и благополучия вашим близким. Мира, добра и процветания родной Беларуси", - добавил он.-0-