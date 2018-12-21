Андрейченко об отмене роуминга между Беларусью и Россией: работа ведется ни шатко, ни валко

21 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Работа по отмене роуминга между Беларусью и Россией ведется ни шатко, ни валко. Такую оценку в беседе с журналистами дал председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Тема отмены роуминга на территории Союзного государства станет одним из вопросов "правительственного часа" на проходящей 21-22 декабря в Москве 55-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России.

Владимир Андрейченко напомнил о поручении президентов Беларуси и России об отмене на территории Союзного государства роуминга. "К сожалению, эта работа идет пока ни шатко, ни валко, как в народе говорят, - сказал он. - Министерства сходятся к тому, что, может, нужно пока снизить тарифы. Но вопрос так не стоит, президенты поставили задачу отменить роуминг".

В связи с этим спикер Палаты представителей подчеркнул, что 22 декабря парламентарии намерены жестко спросить с министров по данному вопросу и взять его на парламентский контроль. "Может, у нас с первого раза и не получится, но я думаю, что мы дожмем до конца, чтобы роуминг отменить", - считает Владимир Андрейченко.-0-