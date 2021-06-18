Андрейченко: память - это постоянное обязательство поколений

18 июня, Полоцк /Корр. БЕЛТА/. Память - это постоянное обязательство поколений, историю войны нельзя забывать, заявил во время акции в "Урочище Пески" к 80-летию начала Великой Отечественной войны председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Спикер нижней палаты парламента отметил, что память о тех муках, которые пришлось вынести белорусам в годы фашистской оккупации, - это постоянная и непереносимая боль. "Но пока мы ее чувствуем, мы остаемся людьми. Память - это постоянное обязательство поколений. Нам говорят сегодня: давайте все забудем, но история - это не некая игрушка, с которой можно играть, как захочется, которую можно искажать. Нет, история вечна - существует справедливость, факты и доказательства. Если мы забудем прошлое, к сожалению, мы можем в него вернуться. Этого нельзя допустить. Мы должны сохранить память о прошлом, чтобы продолжать диалог с настоящим и обеспечить будущее", - сказал Владимир Андрейченко.

"Урочище Пески" - это свидетельство той страшной трагедии, которая развернулась в самом центре Европы, забывать о которой мы не вправе. Геноцид против белорусского народа - одна из самых черных и позорных страниц в новейшей мировой истории.

"Никакого забвения и прощения этих преступлений быть не может. Память о тяжелых испытаниях, выпавших на долю наших отцов и дедов, исполнена болью и скорбью, но одновременно и гордостью за тех, кто сделал все возможное и невозможное, чтобы это война закончилась победой", - отметил председатель Палаты представителей.

Наш народ не только выстоял, возродил страну, мы показали право на свободу и независимость. Долг всех поколений - беречь эту землю. "Кому-то это сегодня не нравится. Нынешние последователи нацистов и их пособников пытаются сбить людей с толку. В первую очередь молодых, не окрепших и не закаленных. Обещая им легкие деньги и сладкую жизнь. Прочно только то благосостояние, которое создано собственными руками, поэтому нам нельзя уступать позиции. Нужна постоянная совместная работа всех государственных и общественных институтов. Видимо, мы что-то упустили в прошлом, но мы осознаем эту проблему. Мы должны делать все, чтобы наши дети могли продолжать верить в те же ценности, которые были важны для нас", - добавил Владимир Андрейченко.

По его словам, в современных условиях важны единство и консолидация власти и народа. Спикер парламента выразил благодарность всем, кто участвовал в создании мемориала и ухаживает за ним.

Сегодня в Полоцке на мемориальном комплексе "Урочище Пески" прошла акция "Памятью и скорбью мир победит войну" к 80-летию начала Великой Отечественной войны. В ней приняли участие сотни людей - государственные и общественные деятели, представители органов власти, руководители всех религиозных конфессий, зарубежных дипломатических миссий, организации и граждане, внесшие вклад в строительство мемориала. Во время акции Митрополит Минский и Заславский Вениамин освятил часовню на мемориале в честь Святого великомученика Георгия Победоносца.

"Урочище Пески" - массовое захоронение времен Великой Отечественной войны рядом со Спасо-Евфросиниевским монастырем в Полоцке. В годы оккупации здесь размещался немецкий пересыльный лагерь для советских военнопленных Дулаг-125. Сюда же привозили расстрелянных и повешенных из гражданского лагеря Громы, закапывали заключенных городской тюрьмы и гестапо. На месте бывшего лагеря захоронены десятки тысяч жертв нацизма. В 2020 году здесь открыли мемориал.-0-