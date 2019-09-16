Андрейченко: парламент рассматривает серьезные вопросы, а за эмоциями - в цирк

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рассматриваемые в парламенте вопросы затрагивают судьбу страны, поэтому должны обсуждаться спокойно и ответственно, без зрелищ и эмоций. Об этом председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко заявил сегодня в эфире телеканала "Беларусь 1" , сообщает БЕЛТА.

"Я всегда был сторонником спокойной, стабильной работы. За зрелищами нужно ходить не в Овальный, а другие залы. За эмоциями - пожалуйста, в цирк можно ходить. А здесь все-таки, в парламенте, рассматриваются серьезные вопросы. Вопросы, которые затрагивают судьбу страны, каждого из жителей Республики Беларусь", - сказал Владимир Андрейченко.

Он подчеркнул, что к обсуждению этих вопросов надо подходить очень ответственно. "Думаю, мордобой, который происходит в отдельных парламентах, не лучший показатель", - добавил председатель Палаты представителей.-0-