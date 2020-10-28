Андрейченко: попытки сорвать общенациональный диалог не прекращаются

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Попытки сорвать общенациональный диалог не прекращаются, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на заседании четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"Задачи, которые нам предстоит решать в ближайшее время, напрямую связаны с подготовкой Всебелорусского народного собрания, которое призвано стать платформой для обсуждения вопросов, имеющих судьбоносное значение для будущего Беларуси. Надо сказать, что в общественную дискуссию, развернутую в рамках этой работы во всех регионах, сегодня включается все больше белорусов. В процесс вовлечены представители практически всех слоев общества, эксперты, крупнейшие общественные объединения, бизнес-союзы. Вместе с тем попытки сорвать начавшийся общенациональный диалог не прекращаются. С подачи ряда западных государств и некоторых безответственных зарубежных политиков обстановка в стране непрерывно нагнетается, звучат призывы к развалу экономики, а уличные акции приобретают все более радикальный характер", - сказал Владимир Андрейченко.

По его словам, органы власти, государственные служащие и обычные люди, для которых судьба Беларуси не просто звук, подвергаются жесткому психологическому давлению. "Главной жертвой манипуляций при этом становится молодежь - студенты, школьники, которых инициаторы массовых беспорядков просто цинично используют для реализации своих политических амбиций, - отметил спикер. - Очень важно, что в этих условиях абсолютное большинство наших граждан сохраняет спокойствие и способность трезво оценивать ситуацию. Благодаря их взвешенной, ответственной позиции и четким действиям правоохранителей интернет-провокаторам не удается погрузить страну в хаос и анархию. Это подтверждается и стабильной работой отечественных предприятий, и основными итогами социально-экономического развития Беларуси за 9 месяцев".

Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко и заместитель председателя Палаты представителей Валерий Мицкевич

Несмотря на трудности, обусловленные мировым кризисом и последствиями пандемии, нам удалось обеспечить рост ВВП после его проседания в первом полугодии. "Более того, сегодня наблюдается постепенное оживление хозяйственной деятельности. Сохраняется рост в сельском хозяйстве и строительстве. Позитивную динамику демонстрирует промышленное производство. Имеется положительное сальдо во внешней торговле. Это, конечно, неплохой результат. Но надо понимать, что сегодня на всех, кто принимает решения, включая парламентариев, лежит колоссальная ответственность. Нам ни в коем случае нельзя упустить контроль над социально-экономической ситуацией", - заявил Владимир Андрейченко.

Спикер добавил: "Надо держать руку на пульсе и знать, чем живут трудовые коллективы. Ведь забастовка провалилась, поскольку люди прекрасно понимают, что ее последствия тяжело ударят прежде всего по ним самим. И мы должны их поддержать словом и делом".-0-

Фото Андрея Покумейко

Никто кроме самих белорусов не сможет навести порядок на нашей земле и сохранить мир - Андрейченко "При этом сосредоточиться нужно не на вымышленных, искусственно навязанных нашему обществу темах, а на реальных проблемах, касающихся каждого гражданина Беларуси", - сказал председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко.