Андрейченко: принятие законопроекта о геноциде белорусского народа имеет важное политическое значение

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принятие законопроекта о геноциде белорусского народа имеет важное политическое значение, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня депутаты на заседании шестой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва приняли в двух чтениях законопроект "О геноциде белорусского народа". Проект закона внесен в Палату представителей депутатом Лилией Ананич. Документом впервые на законодательном уровне признается факт геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Кроме того, вводится уголовная ответственность за отрицание геноцида белорусского народа, содержащееся в публичном выступлении, либо в печатном или публично демонстрирующемся произведении, либо в средствах массовой информации, либо в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети интернет, иной сети электросвязи общего пользования.

"Хочу поблагодарить автора законопроекта - Лилию Ананич, Генеральную прокуратуру, всех, кто принимал участие в подготовке этого законопроекта: Национальный центр законодательства и правовых исследований, Национальную академию наук, наши архивы, депутатов Палаты представителей. Принятием этого законопроекта мы осуждаем величайшее преступление нацистской Германии, ее пособников, которое было вообще совершено в истории человечества. Ведь в годы Великой Отечественной войны фактически погибло 60 млн человек. Из них порядка 30 млн - это граждане Советского Союза. Погиб каждый третий житель Беларуси", - сказал Владимир Андрейченко.

Спикер подчеркнул, что у нас нет ни одной семьи, которая бы не понесла потери в годы Великой Отечественной войны. "Поэтому принятие законопроекта имеет очень важное политическое значение. Этот закон будет являться отправной точкой в признании геноцида белорусского народа на международной арене", - отметил он.

Законопроект также содержит положения, реализация которых будет направлена на увековечение памяти жертв геноцида и призвана вывести на более качественный уровень информационную, просветительскую, учебно-воспитательную работу по формированию адекватной нравственной и общественно-политической позиции граждан.-0-

Фото Рамиля Насибулина