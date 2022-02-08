Андрейченко призвал депутатов ускориться при подготовке законопроектов к весенней сессии

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на заседании Совета Палаты представителей призвал депутатов ускориться при подготовке законопроектов к весенней сессии, передает корреспондент БЕЛТА.

"На сегодня в постоянных комиссиях находится 23 законопроекта и 1 декрет Президента Республики Беларусь. Большинство из этих документов включены в график работы, который сейчас подготовлен. Учитывая, что в случае принятия новой Конституции очередная сессия Палаты представителей откроется в марте, комиссиям надо максимально ускориться в работе над законопроектами и особое внимание нам надо уделить законопроектам экономического блока. Это законопроекты о лицензировании, об автомобильном транспорте, бухгалтерском учете и отчетности, рынке ценных бумаг", - сказал Владимир Андрейченко.

По его словам, надо серьезно поработать над проектом Кодекса об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Комиссии по жилищной политике и строительству надо тщательно проанализировать документ. "И надо, чтобы были учтены все положения Директивы Президента от 4 марта 2019 года "№ 8 "О приоритетных направлениях развития строительной отрасли". - Прим. БЕЛТА), а также те замечания, которые были высказаны Президентом в ходе Послания белорусскому народу и парламенту", - отметил спикер.

Владимир Андрейченко подчеркнул, депутатам следует завершать работу по законопроекту об обращениях граждан и юридических лиц.

"22 февраля запланирован семинар, где депутаты ознакомятся с работой республиканской информационной системы учета и обработки обращений граждан и юридических лиц, которая действует на базе Центра информационно-коммуникационных технологий. Думаю, это поможет снять ряд тех вопросов, которые на сегодняшний день имеются", - сказал он.

Спикер добавил, что объемы законодательной деятельности будут значительно возрастать. "В развитие новой Конституции потребуется внесение изменений ориентировочно в 60 законов, 20 кодексов. Национальный центр законодательства и правовых исследований в рабочем порядке представил нам примерный перечень этих актов. Все постоянные комиссии получили этот перечень. И я хочу, чтобы вы очень серьезно его проанализировали. Посмотрите, все ли охвачено в этом перечне, и, если есть какие-то предложения по его наполнению, то их надо вносить в главное правовое управление секретариата", - констатировал он.-0-

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