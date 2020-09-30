Андрейченко: проекты КоАП и ПИКоАП находятся в высокой степени готовности

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проекты КоАП и ПИКоАП находятся в высокой степени готовности, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время заседания Совета Палаты представителей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас проекты кодексов находятся в высокой степени готовности. Все оставшиеся шероховатости надо отработать в самое ближайшее время, чтобы в ноябре мы их рассмотрели на заседании Палаты представителей", - сказал Владимир Андрейченко.

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