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08 февраля 2022, 15:50

Андрейченко: работа над подготовкой законопроекта о ВНС уже начата

Фото из архива
Фото из архива

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа над подготовкой законопроекта о Всебелорусском народном собрании уже начата, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на заседании Совета Палаты представителей, передает корреспондент БЕЛТА.

"За нами (Палатой представителей. - Прим. БЕЛТА) подготовка законопроекта о Всебелорусском народном собрании. Работа по нему начата. Всем депутатам надо подключаться к этому процессу, вносить предложения в Постоянную комиссию по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту по этому законопроекту", - сказал Владимир Андрейченко.

Спикер добавил: "Нам надо будет очень внимательно и комплексно подойти к обновлению законов о Национальном собрании, о статусе депутата Палаты представителей, члена Совета Республики. И, естественно, после того как мы отработаем эти законопроекты, нам серьезная работа предстоит по регламенту Палаты представителей, чтобы на очередной сессии мы эти вопросы рассмотрели".-0-

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