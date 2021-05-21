Андрейченко: работа с обращениями граждан совершенствуется и положительно оценивается нашими людьми

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко сегодня провел личный прием граждан в Докшицком районе. Людей волновали темы строительства, благоустройства, медицинской помощи, начисления пенсии, сообщает БЕЛТА со ссылкой на sb.by.

Две жительницы городского поселка Бегомль обратились по поводу перевода жилого дома с печного отопления на электрическое.

Владимир Андрейченко сказал, что у государства есть перспективный план перевода жилищного фонда на электроотопление, в котором указаны конкретные адреса, где это необходимо сделать. Прямо во время приема спикер нижней палаты позвонил министру энергетики Виктору Каранкевичу и поручил взять вопрос на контроль.

Житель Докшиц посетовал на то, что в его доме течет крыша. Владимир Андрейченко пообещал, что в самое ближайшее время проблему устранят, а в 2023 году будет сделан капитальный ремонт дома. Многодетная мама из агрогородка Парафьяново хочет построить сарай около блокированного трехквартирного жилого дома. Для этого ей нужно согласие соседей, так как земельный участок предоставлен в общее долевое пожизненное владение и границы для обслуживания каждой квартиры не установлены. Но одна соседка согласия на строительство не дает. Спикер связался с юристом, который поможет разобраться в ситуации, и поручил местным властям в течение 10 дней решить вопрос.

"Приемы населения с выездом на места - это важная форма работы чиновников, и она дает положительный эффект, конечно, если ответственно к этому относиться, - считает Владимир Андрейченко. - Пока я ехал на прием, часть вопросов уже решилась, то есть это немного встряхивает местные органы власти. На личных приемах я стараюсь уделять внимание проблемам, которые накапливаются в сельских населенных пунктах, районных центрах. Люди хотят жить лучше, и это правильно. Поднимался вопрос перевода на электроотопление. Это актуальная для Беларуси тема. Она сегодня решается на уровне Совета Министров и Президента. Подходы есть, заявителям даны конкретные ответы", - рассказал Владимир Андрейченко.

Он сообщил, что за четыре месяца этого года в Палату представителей поступило 957 обращений, многие из них касаются применения и толкования законодательства. Спикер напомнил, что в этом году планируется внести изменения и дополнения в закон об обращениях граждан и юридических лиц. "Будет установлена централизованная система учета, обработки и реагирования на электронные обращения. Работа совершенствуется и, думаю, в целом она положительно оценивается нашими людьми. Это самое главное", - резюмировал Владимир Андрейченко.-0-