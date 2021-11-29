Андрейченко: развязанная против Беларуси информационная война приобретает формы военного противостояния

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развязанная против Беларуси информационная война приобретает формы военного противостояния, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики в Овальном зале Дома правительства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Через неделю исполнится ровно два года работы Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва. Поэтому наше совместное заседание мы можем рассматривать как своеобразный экватор нашей деятельности. Работать парламентариям приходится в непростых условиях. Жесткое геополитическое противоборство ставит перед нами задачи по отстаиванию суверенитета и независимости страны, защите белорусского народа от той массированной атаки, которая ведется на наши традиционные ценности и идеалы", - сказал Владимир Андрейченко.

По его словам, потерпев неудачу с попыткой государственного переворота в Беларуси, коллективный Запад наращивает санкционное давление, испытывая нас на прочность. "Особую обеспокоенность вызывает, что развязанная против белорусского народа информационная война постепенно приобретает формы военного противостояния. Под предлогом искусственно созданного извне миграционного кризиса происходит наращивание войск НАТО у наших западных границ. При этом страны, всегда на словах выступавшие за демократию и права человека, сегодня, не раздумывая, применяют силу и оружие против мирных граждан, беременных женщин, детей и стариков. Вот такое понимание демократии они всячески стараются навязать и нам", - отметил спикер.-0-