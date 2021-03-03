Андрейченко: реальная соцподдержка государства является неизменным национальным брендом Беларуси

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реальная социальная поддержка государства является неизменным национальным брендом Беларуси, заявил сегодня во время семинара на тему "Обращения граждан и юридических лиц. Законодательство и практика применения" председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Реальная социальная поддержка государства является неизменным национальным брендом Беларуси. Парламентарии находятся в эпицентре общественной жизни в своих избирательных округах. Проводят личные приемы, встречи в трудовых коллективах, прямые телефонные линии, используют другие формы работы", - сказал Владимир Андрейченко.

За прошлый год депутатами Палаты представителей проведено более 5,5 тыс. встреч в трудовых коллективах, организовано свыше 2 тыс. личных приемов, принято более 8 тыс. человек, рассмотрено свыше 10 тыс. обращений. "И это только в округах. Кроме того, в Палате представителей за это же время рассмотрено более 3 тыс. обращений граждан и юридических лиц, - отметил председатель. - Чаще всего обращения касаются качества оказания жилищно-коммунальных услуг, состояния дорог, проблем банковского и почтового обслуживания на селе. Граждан волнуют вопросы роста цен на товары первой необходимости и лекарственные средства. Поэтому депутатам и в дальнейшем необходимо продолжить мониторинг ценообразования".

По словам Владимира Андрейченко, действуя в тесной взаимосвязи с министерствами и ведомствами, местными органами власти, удается решать большинство вопросов.

В семинаре "Обращения граждан и юридических лиц. Законодательство и практика применения" принимают участие члены Совета Республики, представители главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента, Национального центра законодательства и правовых исследований, Комитета государственного контроля, Конституционного суда, кафедры государственного управления Академии управления при Президенте, исполнительных и распорядительных органов.-0-