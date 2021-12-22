Андрейченко: референдум расставит все точки над і, продемонстрирует мудрость белорусского народа

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уверен, референдум расставит все точки над і, продемонстрирует мудрость белорусского народа, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на закрытии шестой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"Задачи, стоящие перед страной в Год народного единства, потребовали слаженных действий всех органов власти по защите суверенитета, базовых ценностей белорусского народа и обеспечению достойного уровня жизни наших граждан. Главный результат проведенной работы в том, что национальная экономика продолжает расти, предприятия работают в штатном режиме, увеличиваются объемы белорусского экспорта, а на улицах городов обеспечены законность и порядок. Это доказывает эффективность мер, принятых главой государства по сохранению страны и привлечению всех патриотических сил общества к обсуждению стратегии ее развития", - сказал Владимир Андрейченко.

Итогом широкого общественного диалога стала выработка предложений по изменению Конституции. "Для депутатов участие в их подготовке явилось одним из самых важных и ответственных направлений законодательной деятельности. В ближайшее время проект обновленного Основного закона будет вынесен на всенародное обсуждение. Уверен, что референдум расставит все точки над і, продемонстрирует мудрость белорусского народа и его стремление остаться хозяином на своей земле. На это было нацелено и принятие закона об изменении действующей Конституции, создающего условия для спокойного и организованного проведения намеченных общественно-политических преобразований", - подчеркнул спикер.

По его словам, главной задачей депутатов в избирательных округах остается подготовка к республиканскому референдуму. "Нам надо сделать все от нас зависящее, чтобы он прошел спокойно, организованно, строго в русле национального законодательства, а его результаты стали отражением свободного и осознанного выбора белорусами пути своего развития, - отметил Владимир Андрейченко. - Следует внимательно отслеживать социально-экономическую ситуацию в регионах, быть рядом со своими избирателями и помогать им в решении насущных проблем. Основной упор при этом нужно сделать на выполнении задачи, поставленной главой государства, по недопущению необоснованного роста цен и насыщению внутреннего рынка востребованными товарами. Профильным комиссиям необходимо оперативно заняться проработкой предложений о передаче в регионы конкретных полномочий, которые помогут устранить барьеры, тормозящие развитие национального бизнеса, и стимулировать рост импортозамещения".

Спикер добавил, что особое внимание в рамках подготовки к референдуму надо обратить на разъяснительную работу с населением. "Люди должны из первых уст получать информацию о действиях власти и мерах, принимаемых государством по сохранению страны", - констатировал он.-0-

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