Андрейченко: следует совершенствовать методы и формы просветительской работы по теме геноцида

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следует совершенствовать методы и формы просветительской работы по теме геноцида, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время круглого стола "Историческая память: геноцид белорусского народа", передает корреспондент БЕЛТА.

"Всем нам следует совершенствовать методы и формы просветительской работы по теме геноцида. Необходимо, чтобы наши граждане, особенно молодежь, воспринимали путь, пройденный нашими предками, как часть своей личной судьбы. Ведь от того, как общество относится к своему историческому прошлому, напрямую зависит сохранение народного единства, суверенитета и территориальной целостности государства, - сказал Владимир Андрейченко. -Наш долг - напомнить миру, к чему приводят подобные амбиции, и закрепить в сознании белорусов справедливую оценку кровавых преступлений нацистов и их пособников, совершенных в годы Великой Отечественной войны".

Спикер подчеркнул, что наша страна так и не оправилась от трагедии, произошедшей 80 лет назад. "Современная демографическая ситуация - это вполне ощутимое эхо войны, которое серьезно влияет на все сферы нашей жизни. Как бы далеко от нас ни была война, проблемы, которые она породила, приходится решать сегодня, сейчас. Принятие соответствующего закона должно послужить серьезным предостережением тем деструктивным силам, которые вновь вынашивают свои безумные реваншистские планы", - отметил он.

Сегодня в Палате представителей проходит круглый стол "Историческая память: геноцид белорусского народа". В ходе мероприятия планируется обсудить ход уголовного дела о геноциде жителей Беларуси в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период, вопросы подготовки проекта закона "О геноциде белорусского народа", будет заслушана информация о злодеяниях нацистских преступников и их пособников на белорусской земле в годы войны и послевоенное время, о сокрытии нацистскими преступниками и их пособниками следов массового уничтожения гражданского населения на оккупированной территории Беларуси, о деятельности вооруженных националистических формирований на территории Беларуси в послевоенное время, а также об увековечении памяти жертв Великой Отечественной войны.

"Полагаю, информация, которую мы сегодня услышим, будет весьма полезной для депутатского корпуса как с точки зрения реализации законодательных инициатив, так и при осуществлении информационной работы с населением. Как показывает опыт проведения подобных мероприятий, парламент может быть эффективной площадкой для обсуждения вопросов истории. И наша задача - защищать историческую память белорусов как важнейшее условие сохранения народного единства", - добавил Владимир Андрейченко.-0-

Фото Рамиля Насибулина