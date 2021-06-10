Андрейченко: случайных людей в педагогической профессии быть не должно

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Случайных людей в педагогической профессии быть не должно, заявил во время парламентских слушаний "Национальная система образования: состояние, законодательное регулирование, пути совершенствования" председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы видим, что престиж педагогической профессии и авторитет педагога в обществе снижаются. Это происходит, прежде всего, потому, что образование стало коммерциализироваться и вследствие этого восприниматься людьми исключительно как услуга или товар. Но ведь профессия педагога требует большого самоотречения, и мы должны использовать все возможности, чтобы вернуть нашим учителям тот высокий статус, который они на самом деле заслуживают", - сказал Владимир Андрейченко.

Причем это касается не только финансовой стороны дела. "Самое серьезное внимание следует уделить вопросам подготовки педагогических кадров. Случайных людей в этой профессии быть не должно. Ведь учителям приходится иметь дело с самой неизученной материей - человеческой душой", - отметил спикер.

Владимир Андрейченко подчеркнул, что система образования - это живой и невероятно сложный организм, нормальное функционирование и развитие которого в огромной степени зависит от того, как складываются взаимоотношения трех ключевых институтов - государства, школы и семьи. "И если в советскую эпоху учителя и родители были на одной стороне, то сегодня многие семьи нередко демонстрируют нежелание брать на себя ответственность в вопросах обучения и воспитания и предпочитают полностью перекладывать заботу о своих детях на плечи учителей. Разумеется, мы не вернемся в патриархальные времена. Но для того, чтобы выстраивать эффективную педагогическую стратегию, нам нужно постоянно думать и о том, что можно сделать, чтобы семья и школа в одинаковой степени были заинтересованы в конечном результате", - констатировал он.

На слушаниях обсуждаются состояние и перспективы национальной системы образования. В частности, взаимодействие организаций реального сектора экономики с учреждениями профессионального образования в подготовке квалифицированных кадров и организация опережающей подготовки кадров в колледжах, совершенствование образовательного процесса в вузах с использованием информационно-коммуникационных технологий, возможности дополнительного образования в продвижении и развитии навыков и умений одаренных детей и молодежи, роль молодежного движения в формировании гражданской ответственности обучающихся.

В слушаниях участвуют депутаты и сенаторы, представители министерств и государственных комитетов, областных и Минского городского исполнительных комитетов, иных государственных органов, учреждений образования, предприятий и общественных объединений.-0-