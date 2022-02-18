Андрейченко: социальная направленность политики государства - бренд Беларуси

18 февраля, Лиозно /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Лиозненской центральной районной больнице председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко принял участие в открытии палат повышенной комфортности для ветеранов войны и труда, передает корреспондент БЕЛТА.

Четыре палаты в ЦРБ появились благодаря помощи Белорусского фонда мира. Двухместные комфортабельные палаты с новыми кроватями, тумбочками, телевизором, электрочайником и небольшим холодильником предоставляются бесплатно ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам труда. Расположены они в трех отделениях ЦРБ - инфекционном, терапевтическом и хирургическом.

Владимир Андрейченко пообщался с пациентом, находящимся на лечении в одной из таких палат. Житель Лиозно отметил, что и питание, и медицинское обслуживание в учреждении здравоохранения на высоком уровне. Председатель Палаты представителей пожелал мужчине скорейшего выздоровления.

Впечатления от изменений в ЦРБ у Владимира Андрейченко сложились очень положительные. "В райбольнице многое меняется, конечно же, в лучшую сторону. Кроме палат повышенной комфортности сделали капремонт педиатрического отделения. В этом году руководство ЦРБ планирует продолжить капремонт и модернизацию: преобразятся инфекционное отделение, приемный покой и отделение скорой помощи. На эти цели выделено Br1,3 млн. Все это делается для улучшения социальной сферы Лиозненского района. Социальная направленность политики государства - бренд Беларуси, соцподдержка для всех незыблема", - подчеркнул Владимир Андрейченко.

Председатель Палаты представителей побывал в обновленных отделениях ЦРБ. Для педиатрического отделения он передал телевизор и пообщался с молодым специалистом. Врач-педиатр Юлия Барашкина рассказала, что она родом из Лиозненского района, как и ее супруг. Молодой семье предоставили арендное жилье, зарплатой медик довольна. Она подчеркнула, что на работу идет с большим удовольствием, а в обновленном отделении маленьким пациентам комфортно, они чувствуют себя почти как дома и благодаря позитивному настроению быстрее идут на поправку.

Владимир Андрейченко поблагодарил коллектив ЦРБ, представителей местной власти, Белорусский фонд мира за плодотворную работу и улучшение качества жизни в регионе. "Особенно приятно, что такие изменения происходят в Год исторической памяти. Лиозненская земля сильно пострадала во время Великой Отечественной войны. Здесь с октября 1943 года по июнь 1944-го проходила линия фронта. После этого осталась практически голая земля. И люди этого района заслуживают особенной заботы", - добавил спикер.-0-

Фото Александра Хитрова