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22 июня 2021, 12:16

Андрейченко: только в единстве народа и его сплоченности залог Победы

Во время церемонии
Во время церемонии

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В фойе Овального зала Дома правительства сегодня состоялась торжественная церемония открытия новых мемориальных досок и митинг-реквием в память о депутатах Верховного Совета БССР первого созыва, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня в нашей стране особая дата - День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. В этот день с участием Президента проходят памятные мероприятия на месте первого исторического сражения с немецкими захватчиками - в Брестской крепости. Во многих городах и селах нашей страны вспоминают тех, кто ценой своей жизни защитил Родину. Среди тех, кто пал смертью храбрых, были и депутаты Верховного Совета БССР первого созыва - наши первые белорусские парламентарии. Первый созыв работал 9 лет - с 1938-го по 1947 год. Выборы проводились дважды: 26 июня 1938 года избрали 273 депутата, а 24 марта 1940 года после воссоединения Западной Беларуси с БССР были избраны еще 202 депутата. Верховный совет БССР первого созыва возглавляла Надежда Грекова. Она была первой и единственной женщиной-председателем Верховного Совета БССР. В ее честь в Минске в микрорайоне Серебрянка назван сквер", - сказал председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко.

Владимир Андрейченко
Владимир Андрейченко

В военные годы депутаты Верховного Совета БССР первого созыва героически сражались на фронтах, были активными участниками партизанского движения и подполья, трудились в тылу.

"За личное мужество и отвагу многие награждены орденами и медалями. Но не всем было суждено познать радость Победы, которую они приближали. Многие погибли в боях, были расстреляны, замучены фашистами или пропали без вести, - отметил спикер. - Как вы знаете, в фойе Овального зала десятилетиями хранилась память о 26 депутатах Верховного Совета БССР, погибших в годы Великой Отечественной войны. В канун 80-летия начала войны была проведена масштабная поисковая работа, получившая широкую общественную поддержку, в том числе со стороны молодых людей. В результате нам удалось узнать имена и судьбы еще 68 депутатов, погибших и пропавших без вести в те огненные годы. И сегодня, в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, мы открываем имена 94 депутатов, которые погибли или пропали без вести, борясь за свободу и независимость нашей Родины, за победу над нацизмом".

Владимир Андрейченко подчеркнул, что они гордость многонационального белорусского государства, образец стойкости, мужества, устремленности к победе как в ратном деле, так и на ниве мирного созидания, пример для подражания для нынешнего и будущих поколений.

Спикер обратился к молодежи: "Будьте способны взять на себя ответственность за завтрашний день. Любите свою родину и сохраняйте в сердцах память о великом историческом прошлом нашей страны, ее славных героях. Ведь народ жив, пока жива историческая память, - заявил он. - Главный урок Великой Отечественной войны состоит в том, что только в единстве народа, его сплоченности, самоотверженности, силе воли и духа - залог Победы. Память об этом поможет нам защитить независимость нашей страны, мир, свободу и независимость белорусского народа, преодолеть все трудности на пути суверенного развития Беларуси".

В ходе мероприятия также состоялась презентация издания "Они были первыми" (книга посвящена 94 депутатам Верховного Совета БССР первого созыва, погибшим и пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны) и тематического раздела международного проекта "Цифровая звезда".-0-

Фото Николая Петрова

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