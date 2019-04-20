Андрейченко: вместе упорным трудом мы сможем обеспечить безопасность Беларуси

20 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Вместе упорным трудом мы сможем обеспечить безопасность Беларуси. Такое мнение сегодня высказал журналистам председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, комментируя Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы стараемся сделать все возможное, чтобы будущее страны было в надежных руках и защищено. Никто за нас не будет этого делать - ни Восток, ни Запад. Об этом во время Послания очень четко сказал Президент. Только своим упорным трудом, решением экономических вопросов, повышением благосостояния людей, отстаиванием суверенитета Беларуси мы вместе сможем обеспечить безопасность нашего государства", - отметил Владимир Андрейченко.

Председатель парламента также подчеркнул, что этот год проходит под знаком заботы о малой родине и 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Долг каждого сохранить и сберечь все, что создали и защитили предки, сражавшиеся в годы Великой Отечественной войны.

На мероприятие, которое прошло 19 апреля в Овальном зале Дома правительства, были приглашены высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители органов госуправления, крупнейших предприятий, вузов и банков, представители дипломатического корпуса, средств массовой информации.

В нынешнем году среди приглашенных в Овальный зал особенно широко была представлена белорусская общественность. В их числе депутаты прошлых созывов, представители Белорусского общественного объединения ветеранов, республиканского общественного объединения "Белая Русь", Белорусского союза женщин, студенты вузов (в том числе представители БРСМ), курсанты военных учебных заведений, журналисты региональных СМИ.-0-