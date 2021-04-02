Андрейченко: задача защиты граждан от деструктивных сил выходит на первый план

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на первый план выходит задача защиты граждан от деструктивных сил, стремящихся расколоть белорусское общество и отбросить республику в развитии на десятилетия назад. Об этом заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на открытии пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"Начинает свою работу пятая сессия Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. Ее подготовка проходила на фоне уникального по своему масштабу общественного диалога, кульминацией которого стало проведение VI Всебелорусского народного собрания. Всестороннее и заинтересованное обсуждение вопросов, от решения которых зависит будущее Беларуси, позволило выработать четкую стратегию экономического и общественно-политического развития страны. Воля народа, воплощенная в девизе "Единство. Развитие. Независимость", становится безусловной программной установкой для всех ветвей власти. И депутатскому корпусу необходимо активно включиться в реализацию прямых поручений главы государства и документов, определяющих развитие Беларуси в текущем пятилетии", - сказал Владимир Андрейченко.

По его словам, в целом законодательная повестка пятой сессии отражает основные приоритеты, обозначенные на всенародном форуме, - укрепление суверенитета, повышение стрессоустойчивости экономики в условиях мировой неопределенности, поддержание социальной стабильности и развитие человеческого капитала.

"На первый план сегодня, безусловно, выходит задача надежного обеспечения безопасности и защиты граждан от деструктивных сил, стремящихся расколоть белорусское общество и отбросить республику в развитии на десятилетия назад. Да, мы выдержали беспрецедентное давление. Но, как оказалось, в отличие от многих стран наше законодательство слишком либерально, чтобы давать симметричные ответы на новые формы экстремизма и информационной агрессии. Устранить этот пробел - прямая обязанность депутатов", - отметил спикер.

Владимир Андрейченко подчеркнул, что парламентариям необходимо оперативно принять инициированный депутатами закон о недопущении реабилитации нацизма. "С позиции укрепления общественной безопасности следует рассмотреть законопроекты по вопросам защиты персональных данных, противодействия экстремизму, уголовной ответственности, проведения массовых мероприятий, трудовых отношений, средств массовой информации, адвокатской деятельности и ряд других. Многие из них вынесены на сегодняшнее заседание. И дальнейшую работу с ними нужно взять на особый контроль, поскольку их принятие позволит нам более эффективно противостоять антигосударственной и антинародной деятельности. А самое главное, это даст возможность сосредоточить усилия власти и общества на преобразованиях, касающихся общественно-политического развития, которыми занимается созданная указом Президента Конституционная комиссия", - добавил он.-0-

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