Андрейченко: судьба страны будет решаться самими белорусами, цивилизованно и в правовом поле

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судьба Беларуси будет решаться самими белорусами, цивилизованно и строго в правовом поле, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на открытии четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.
"Наша страна столкнулась с беспрецедентным внешним и внутренним давлением. Раскрученный протест привнесен извне с использованием центров психологического воздействия. Нас продолжают испытывать на прочность, подвергают небывалой информационной агрессии. Но судьба Беларуси должна и будет решаться не на уличных акциях при сомнительном внешнем посредничестве, а самими белорусами, цивилизованно и строго в правовом поле", - сказал Владимир Андрейченко.
По его словам, сложившаяся ситуация в значительной степени определяет характер работы депутатов в избирательных округах. "И мы отчетливо видим те проблемы, которые в первую очередь волнуют граждан. В фокусе внимания депутатов должны быть вопросы занятости, создания новых рабочих мест, выплаты зарплат, пенсий, социальных пособий. Нельзя ослаблять работу по борьбе с коронавирусом. В поддержке по-прежнему нуждаются наиболее уязвимые категории населения - инвалиды, одинокие пожилые люди, многодетные семьи", - сказал спикер.
Владимир Андрейченко подчеркнул, что сегодня как никогда важно прислушиваться к общественным инициативам на местах и находить общий язык с молодежью. Ведь именно она не всегда может объективно оценить те действия, на которые ее толкают. "Но в целом белорусы в подавляющем большинстве реалистично оценивают ситуацию и ответственно выполняют свой гражданский долг. Они голосовали за свое право жить в суверенной стране, спокойно трудиться и самостоятельно определять свое будущее. Сегодня все патриоты Беларуси независимо от своих политических взглядов должны сплотиться вокруг самых важных для нас ценностей. А это - мир и согласие, независимость и социальное благополучие. Парламентарии обязаны приложить все усилия для достижения этой цели", - заключил он.-0-
Фото Рамиля Насибулина