Андрейченко: судьба страны будет решаться самими белорусами, цивилизованно и в правовом поле

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судьба Беларуси будет решаться самими белорусами, цивилизованно и строго в правовом поле, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на открытии четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наша страна столкнулась с беспрецедентным внешним и внутренним давлением. Раскрученный протест привнесен извне с использованием центров психологического воздействия. Нас продолжают испытывать на прочность, подвергают небывалой информационной агрессии. Но судьба Беларуси должна и будет решаться не на уличных акциях при сомнительном внешнем посредничестве, а самими белорусами, цивилизованно и строго в правовом поле", - сказал Владимир Андрейченко.

По его словам, сложившаяся ситуация в значительной степени определяет характер работы депутатов в избирательных округах. "И мы отчетливо видим те проблемы, которые в первую очередь волнуют граждан. В фокусе внимания депутатов должны быть вопросы занятости, создания новых рабочих мест, выплаты зарплат, пенсий, социальных пособий. Нельзя ослаблять работу по борьбе с коронавирусом. В поддержке по-прежнему нуждаются наиболее уязвимые категории населения - инвалиды, одинокие пожилые люди, многодетные семьи", - сказал спикер.

Владимир Андрейченко подчеркнул, что сегодня как никогда важно прислушиваться к общественным инициативам на местах и находить общий язык с молодежью. Ведь именно она не всегда может объективно оценить те действия, на которые ее толкают. "Но в целом белорусы в подавляющем большинстве реалистично оценивают ситуацию и ответственно выполняют свой гражданский долг. Они голосовали за свое право жить в суверенной стране, спокойно трудиться и самостоятельно определять свое будущее. Сегодня все патриоты Беларуси независимо от своих политических взглядов должны сплотиться вокруг самых важных для нас ценностей. А это - мир и согласие, независимость и социальное благополучие. Парламентарии обязаны приложить все усилия для достижения этой цели", - заключил он.-0-

Депутатам необходимо изучить общественное мнение по вопросу конституционной реформы - Андрейченко "Очевидно, что в обществе созрел определенный запрос на перемены. Как обозначил глава государства, реформы необходимо начинать с изменения Конституции", - сказал Владимир Андрейченко.

При реформировании экономических отношений важно сохранить принцип соцсправедливости - Андрейченко "Состояние мировой экономики, конкуренция на глобальных рынках и внутренние потребности развития нацеливают нас на принятие очередных мер по реформированию экономических отношений", - сказал председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко.

Андрейченко: парламентарии продолжат контакты с партнерами на принципах равноправия и взаимоуважения Спикер поблагодарил зарубежных парламентариев, которые приняли участие в международном наблюдении за выборами в Беларуси и проявили объективный подход при оценке их результатов.

Фото Рамиля Насибулина