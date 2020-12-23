Андриевич: нужно привить детям стремление к знаниям

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нужно привить детям стремление к обучению. Такое мнение высказал сегодня журналистам начальник управления издательской и полиграфической деятельности Министерства информации Владимир Андриевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Государственным структурам - министерствам образования, здравоохранения, информации - нужно разработать общую стратегию в сфере издания учебников. Детям, особенно в начальных классах, проще учиться по бумажным носителям. И многие родители ждут рекомендаций и перспектив развития учебных пособий, чтобы самим знать и понимать, на чем делать акцент, - отметил Владимир Андриевич. - Интернет, компьютер, телефон - все это заставляет клипово воспринимать информацию. Поэтому если целиком погрузить молодого человека в гаджеты, он не научится думать. Человек, который держит в руках книгу, чувствует тот позитивный посыл, который вкладывают авторы и издательства. Мы должны учить детей не только читать, но и стремиться к знаниям".

По словам заместителя директора по методической работе Национального института образования Людмилы Романовской, Беларусь - одна из немногих стран, где предоставляется возможность бесплатно скачивать на любые гаджеты PDF-версии бумажных пособий. "Это кросс-платформенное решение, электронные варианты могут масштабироваться на устройства с любой диагональю. Если учащийся имеет желание и ему это удобно, он может использовать учебник в электронном виде. Мы за альтернативу, поэтому принудительно всех заставить использовать только один из предложенных способов с нашей точки зрения неправильно", - сказала она.

Директор издательства "Народная асвета" Виктория Калистратова подчеркнула, что за последние несколько лет увеличился тираж учебных пособий, востребованных в розничной торговле. Это говорит о том, что родители отдают предпочтение бумажным учебникам. "Кроме того, актуальна проблема здоровья ребят, нужно беречь их зрение и осанку, - дополнила она. - Любое издание на бумажном носителе несет в себе хорошую энергетику. Книга учит читателя, развивает его творческие способности и логику. Я считаю, что книга была, есть и будет, поэтому электронный вариант будут существовать как альтернатива".-0-