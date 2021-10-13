Андриевич: период выплаты накопительной пенсии обусловлен средней продолжительностью жизни

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Периоды выплаты в 5 и 10 лет добровольной накопительной пенсии с финансовой поддержкой государства обусловлены средней продолжительностью жизни белорусов. Об этом заявил генеральный директор государственного предприятия "Стравита" Сергей Андриевич во время очередного заседания проекта "Экспертная среда" в пресс-центре БЕЛТА на тему "Добровольное накопительное страхование пенсий: преимущества и риски нового механизма".

В указе №367 "О добровольном страховании дополнительной накопительной пенсии" прописано, что после выхода на пенсию человек может получать ежемесячные дополнительные пенсионные выплаты со своего лицевого счета в течение 5 либо 10 лет.

"Эти 5 и 10 лет не просто так придуманы. Была проанализирована средняя продолжительность жизни мужчины и женщины после достижения пенсионного возраста, соответственно, и были определены такие сроки. Исходили из того, что человек дожил и полностью получил эту дополнительную пенсию. Я думаю, что когда механизм начнет работать, на практике мы увидим какие-то моменты. Любое законодательство совершенствуется, так же, как и условия страхования страховой компании подстраиваются под спрос, под ситуацию. Думаю, к вопросам пересмотра всегда можно прийти, но на сегодняшний день давайте начнем в рамках, определенных указом", - сказал Сергей Андриевич.

В остальном условия страхования почти ничем не отличаются от тех, которые существуют в добровольном накопительном пенсионном страховании и сегодня. Как разъяснил Сергей Андриевич, средства, которые получает страховщик, инвестируются в финансовые инструменты, определенные законодательством. Можно приостанавливать перечисления на лицевой счет (например, на период поиска новой работы) - внесенные ранее средства не "сгорают". А по достижении пенсионного возраста человек начнет получать свою накопленную сумму, а также определенный гарантированный договором доход (в размере ставки рефинансирования в соответствующем периоде) и даже возможный бонус - средства сверхгарантированной доходности, которые заработает страховщик. Досрочно (до выхода на пенсию) и всю сумму сразу забрать не получится. Также предусмотрен принцип наследования накопленных средств в случае смерти получателя.

Начальник главного управления страхового надзора Министерства финансов Сергей Осенко добавил, что гражданин в период накопления может вносить коррективы в выбранный им тариф и изменять процент своих отчислений на лицевой счет. "В рамках вводимого механизма предусмотрено право гражданина раз в год обращаться в страховую компанию. Кто-то начнет с программы "3+3", на каком-то этапе он может обратиться в страховую компанию и увеличить размер отчислений. В каждом случае это индивидуально, и каждый будет сопоставлять с тем бюджетом, который остается у человека на покрытие текущих расходов", - уточнил он.-0-