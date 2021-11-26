Андросюк назвал гуманитарную помощь от ВОЗ беженцам знаком дружбы и добрососедства

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гуманитарная помощь от регионального офиса Всемирной организации здравоохранения беженцам стала знаком дружбы и добрососедства, заявил журналистам заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк, передает корреспондент БЕЛТА.

"Любая гуманитарная помощь приветствуется. Потому как это знак дружбы, знак добрососедства и знак доброй воли, мы считаем. Поэтому хочется выразить благодарность региональному бюро и в частности доктору Хансу Клюге (директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения. - Прим. БЕЛТА)", - сказал Борис Андросюк.

Как сообщалось, в Беларусь прибыл гуманитарный груз, который предоставил региональный офис ВОЗ. Он включает медицинские модули с расходными медицинскими материалами и лекарствами. Они используются для лечения наиболее частых неинфекционных заболеваний. В составе антибактериальные, жаропонижающие, гипотензивные, противогрибковые, бронхорасширяющие, антисептические и другие препараты. В состав данных модулей также входят около 100 позиций расходных материалов и оборудования: перевязочный материал, медицинские инструменты, глюкометры, термометры, отоскопы, тонометры и многое другое. Гуманитарный груз предназначается для оказания помощи беженцам, которые сейчас находятся на белорусско-польской границе.-0-

Борис Андросюк и исполняющий обязанности руководителя странового офиса ВОЗ в Республике Беларусь Вячеслав Граньков

Вячеслав Граньков и первый заместитель генерального секретаря БОКК Инна Лемешевская

Фармацевты-волонтеры будут задействованы в оформлении гуманитарного груза ВОЗ для беженцев

Фото Рамиля Насибулина