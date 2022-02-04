Андросюк: темпы модернизации объектов здравоохранения в 2022 году сохранятся

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа по модернизации объектов системы здравоохранения в 2021 году велась очень активно, эти темпы сохранятся и в 2022-м. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк по итогам заседания итоговой коллегии управления здравоохранения Гродненской области, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По словам замминистра, несмотря на пандемию, финансовые средства, которые направлены на выполнение программы по здравоохранению, выделяются, открываются новые здания больниц и поликлиник, ведутся реконструкции и ремонты медцентров. Это говорит о том, что здравоохранение в стране - приоритетное направление, которое находится под контролем главы государства и правительства.

Конкретизируя планы, Борис Андросюк сообщил, что в 2022-2023 годах в Минске планируется сдать в эксплуатацию детскую поликлинику в микрорайоне Сухарево, завершить строительство многопрофильной поликлиники в квартале улиц "К.Либкнехта - Хмелевского - Р.Люксембург - Лермонтова". В Минске также завершат реконструкцию корпусов 4-й городской клинической больницы и неврологического корпуса 5-й городской клинической больницы.

В течение ближайших двух лет планируется завершить строительство диагностического, палатного, операционно-реанимационного корпусов в РНПЦ "Кардиология", Республиканского симуляционного центра Белорусской медакадемии последипломного образования и нового блока трансплантации костного мозга и стволовых клеток в МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии.

В Брестской области намерены завершить строительство патологоанатомического корпуса Барановичского межрайонного отделения Брестского областного патологоанатомического бюро. В Витебской области ведется реконструкция Витебской городской центральной больницы, завершается реконструкция корпуса №2 Витебского областного онкодиспансера. В Гомельской области планируется завершить реконструкцию приемного отделения Гомельской городской больницы скорой медпомощи.

В Гродненской области реконструируют комплекс зданий больницы №3 Гродно. Здесь расположится Гродненский областной онкодиспансер. Также планируется завершить строительство поликлиники в микрорайоне "Южный-3" в Гродно. Кроме того, ведется расширение областного онкодиспансера в Могилеве и строительство инфекционного корпуса могилевской больницы №1.

В Минской области планируется завершить строительство детского многопрофильного корпуса, станции переливания крови и реконструкцию хирургического корпуса, а также сдать в эксплуатацию поликлинический корпус Минской центральной районной больницы в Боровлянах. Также в планах завершить строительство детской поликлиники в Жодино и закончить реконструкцию корпуса реабилитации родильного дома Минской области. Также в 2022 году будет завершено строительство поликлиники в агрогородке Озерцо Минского района.-0-