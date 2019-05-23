Анфимов: около 600 руководителей сельхозорганизаций понесли наказание после проверки АПК

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 600 руководителей сельских организаций были наказаны после проверки АПК. Об этом рассказал в эфире телеканала "Беларусь 1" председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов, сообщает БЕЛТА.

Во время мониторинга поддержания порядка в АПК было зафиксировано почти 2,5 тыс. нарушений. "Наказали около 600 руководителей сельхозорганизаций, как административно и дисциплинарно, так и с привлечением к уголовной ответственности, - подчеркнул председатель КГК. - Возбуждено 15 уголовных дел - это вынужденная мера, на которую мы шли и будем идти. Напряжение, которое появилось после посещения Президентом Шкловского района, сохраняется. Руководителей мы будем держать в постоянном тонусе, чтобы порядок, который мы навели во время весенней кампании, сохранился".

По словам Леонида Анфимова, мониторинг, проверочные и контрольные мероприятия по наведению, поддержанию порядка на земле, на мехдворах, фермах, прилегающих территориях будут проводиться регулярно.-0-