Анфимов: вопросы наведения порядка на земле должны быть в центре внимания местной власти

28 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Власти на местах должны уделять внимание наведению порядка, причем формальный подход к этой теме не допустим. Такое мнение сегодня по итогам совместного заседания президиума Гродненского областного исполнительного комитета и областного Совета депутатов высказал председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов, передает корреспондент БЕЛТА.

Заседание было посвящено теме совершенствования и развития системы ЖКХ региона. "Важно, что в Гродненской области видят существующие проблемы, остро на них реагируют, определяют пути решения. Например, в целом регион выполняет задание по снижению затрат в сфере ЖКХ, однако некоторые районы в этом направлении не дорабатывают. Кроме того, необходимо больше внимания уделить вопросу использования местных видов топлива, расчетов за жилищно-коммунальные услуги, сбору вторичных материальных ресурсов", - отметил Леонид Анфимов. Местной власти, подчеркнул он, нужно постоянно контролировать вопросы наведения порядка на земле, формальный подход здесь не допустим. В регионе выявлены факты, когда территории были закреплены за ликвидированными предприятиями, что не должно повториться.

Леонид Анфимов отметил, что тема наведения порядка актуальна не только для сферы ЖКХ. В качестве примера он привел существенные недоработки, выявленные во время визита Президента в Могилевскую область. "В агрохолдинге "Купаловское" остро обозначились недоработки местной вертикали власти, облисполкома и соответствующих республиканских органов госуправления, которые должны были бы отреагировать на проблемы до приезда главы государства. Поэтому в центре внимания должно быть не только сельскохозяйственное производство, но и в целом вопросы регионального развития, касающиеся и экономики, и социальной сферы, и содержания территорий, и наведения порядка на земле, содержания ферм и территорий вокруг них, порядка на мехдворах", - отметил он.

Председатель КГК сегодня также провел прямую телефонную линию для жителей Гродненской области.-0-