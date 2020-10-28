Анисимов: иногда люди за политической пеленой забывают об элементарных нормах культуры

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иногда люди за политической пеленой забывают об элементарных нормах культуры. Так корреспонденту БЕЛТА главный дирижер и художественный руководитель Государственного академического симфонического оркестра Беларуси Александр Анисимов прокомментировал инцидент во время вчерашнего концерта оркестра в Белгосфилармонии.

Маэстро отметил, что это была долгожданная встреча со зрителями. "Вчера у нас был успешный и, на мой взгляд, очень знаковый по творческой линии концерт. Мы играли Грига и Рахманинова. К этой программе мы очень серьезно и долго готовились, поскольку произведения непростые для интерпретации дирижером, для исполнения оркестром и солистами. Мы ждали с нетерпением встречи с публикой. Был почти полный зал, продажа была очень успешная. И мы были уверены, что в очередной раз порадуем своих поклонников, а может быть и тех, кто впервые пришел в Большой зал Белгосфилармонии", - рассказал Александр Анисимов.

По его словам, для оркестра и публики стало большой неожиданностью поведение некоторых людей в зале, которые развернули возле сцены плакаты с политическими лозунгами. "Эта ситуация была, конечно, неожиданной для оркестра и зрителей, которые пришли послушать красивую музыку. Когда вся эта затея закончилась, эти люди быстро покинули зал, не оставшись даже на концерт. После этого мы продолжили наше выступление и хочу сказать, что публика нас очень горячо принимала. Мы к этому времени уже даем обычно десяток концертных программ, но в связи с эпидемией сократилось количество выступлений. Публика слушала удивительно сердечно, столько было цветов. В общем, получился очень красивый, яркий вечер. Правда пытались его немного омрачить, но не получилось", - отметил дирижер.

Александр Анисимов добавил: "Иногда люди за политической пеленой забывают об элементарных нормах культуры. Я думаю, что надо понимать, где площадь, улица, а где храм искусства. Я лично не могу себе представить, что кто-то бы стал выкрикивать какие-либо лозунги, к примеру, в церкви. Это просто невозможно себе представить".-0-