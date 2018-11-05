Анна Пономарева из Беларуси стала первой вице-мисс конкурса "Топ-модель СНГ-2018"

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Армении назвали победительницу международного конкурса "Топ-модель СНГ-2018", сообщает телеканал "МИР 24".

Главный приз - корону - получила представительница России Дарья Баранова. Первой вице-мисс, согласно данным агентства "Новости-Армения", стала Анна Пономарева из Беларуси.

Титул второй вице-мисс достался украинке Кристине Хомченко, третьей - Сафине Гаибовой из Таджикистана, а четвертой вице-мисс стала Лена Багдасарян из Армении.

Участницы финала получили награды и призы также в других номинациях, в частности, за лучший показ, лучшее дефиле, пунктуальность, осанку и походку.

Обладательница короны будет представлять СНГ на мировом уровне.

"Наша главная цель - собрать под одной крышей братские страны, - говорит Наири Мнацаканян, директор и основатель конкурса. - Жюри оценивает не только внешность и профессионализм, но и характер каждой из девушек".

Международный конкурс красоты "Топ-модель СНГ-2018" проходил в Армении с 25 октября по 5 ноября.-0-