Михаил Боярский сегодня разыграет 80-ю квартиру от "Евроопт"! Смотрите в прямом эфире ОНТ в 18.20!

Что такое рыцарь без удачи? Оставим этот вечный риторический вопрос открытым, быть может, это повод пересмотреть культовый фильм про д'Артаньяна и трех мушкетеров? Тем более что самый известный д'Артаньян на свете, народный артист Российской Федерации, легенда эстрады и кино Михаил Сергеевич Боярский, уже сегодня, 25 декабря, прибудет в Минск, чтобы в финале 100-го юбилейного тура игры "Удача в придачу!" разыграть ее суперпризы среди покупателей магазинов "Евроопт" и "Бруснiчка", а также онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл".
Розыгрыш стартует в 18.20, и следить за ним можно будет в прямом эфире телеканала ОНТ, а также на сайте
Но вернемся к призам, которые в 100-м туре действительно шикарные! Нужна квартира в Минске? Се ля ви! Сегодня наступит та самая пора "пора-порадоваться" для одного из самых удачливых участников игры, который выиграет столичную квартиру в районе Сухарево по ул. Академика Карского, 8 – просторную, светлую, с множеством удачливых соседей, живущих в том же доме. Кто знает, может, счастливчик устроит званый ужин и пригласит победителей прошлых туров, чтобы вместе пересмотреть киноленты с участием Михаила Боярского? В доме на Карского, 8 уже неоднократно выигрывали квартиры победители игры
Еще трое победителей юбилейного 100-го тура пересядут с зеленоглазого такси за руль собственных автомобилей "Джили Атлас". Все машины – белоснежного цвета, новенькие, прямо из салона, с коробкой-автомат. К слову, это уже 323-й, 324-й и 325-й автомобили от "Евроопт", которые достанутся победителям игры
"Пуркуа па, пуркуа па", почему бы и нет? Почему бы и не побороться еще за два суперприза игры
Все пройдет, и печаль, и радость, а призы… А призы не закончатся, нет! Сразу после розыгрыша суперпризов 100-го тура игры "Удача в придачу!" в прямом интернет-эфире на сайте
На сайте
Ну а лучший способ скоротать время в ожидании розыгрыша призов юбилейного тура - начать запасаться игровыми кодами 101-го, победителей которого определят сразу после Нового года. Главный приз - ТРЕХКОМНАТНАЯ квартира в Минске по адресу ул. Мястровская, 11! Также своих обладателей по традиции найдут автомобили и деньги! А разыграет призы российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссер, музыкант и актер - Дмитрий Дибров!
Розыгрыш 101-го тура состоится 2 января, в среду, а претендовать на призы будут все игровые коды, полученные за покупки в магазинах "Евроопт", "Бруснічка", а также онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл" с 24 по 30 декабря включительно. Так что не забывайте про "товар удачи", закупаясь к новогодним и рождественским праздникам! И, быть может, одна из этих покупок принесет по-настоящему волшебные перемены в вашу жизнь!
Поводов заглянуть в "Евроопт" – много, а сотый тур случается лишь раз. Напоминаем, вторник, 25 декабря, 18.20, Михаил Боярский! Тысяча чертей! Этот розыгрыш нельзя пропустить!
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