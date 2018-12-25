Михаил Боярский сегодня разыграет 80-ю квартиру от "Евроопт"! Смотрите в прямом эфире ОНТ в 18.20!

Что такое рыцарь без удачи? Оставим этот вечный риторический вопрос открытым, быть может, это повод пересмотреть культовый фильм про д'Артаньяна и трех мушкетеров? Тем более что самый известный д'Артаньян на свете, народный артист Российской Федерации, легенда эстрады и кино Михаил Сергеевич Боярский, уже сегодня, 25 декабря, прибудет в Минск, чтобы в финале 100-го юбилейного тура игры "Удача в придачу!" разыграть ее суперпризы среди покупателей магазинов "Евроопт" и "Бруснiчка", а также онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл".

Розыгрыш стартует в 18.20, и следить за ним можно будет в прямом эфире телеканала ОНТ, а также на сайте evroopt.by и на страничках "Евроопт" в социальных сетях. Но лучше приезжайте сегодня в столичный ТРЦ "Е-сити" на Денисовской, 8, где будут разыгрываться призы, чтобы проникнуться атмосферой Рождества, услышать любимые хиты в исполнении Михаила Боярского и, конечно, взять автограф у легендарного мушкетера! Автограф-сессия состоится сразу после окончания розыгрыша – в 20.00.

Но вернемся к призам, которые в 100-м туре действительно шикарные! Нужна квартира в Минске? Се ля ви! Сегодня наступит та самая пора "пора-порадоваться" для одного из самых удачливых участников игры, который выиграет столичную квартиру в районе Сухарево по ул. Академика Карского, 8 – просторную, светлую, с множеством удачливых соседей, живущих в том же доме. Кто знает, может, счастливчик устроит званый ужин и пригласит победителей прошлых туров, чтобы вместе пересмотреть киноленты с участием Михаила Боярского? В доме на Карского, 8 уже неоднократно выигрывали квартиры победители игры "Удача в придачу!" ". А в целом в 100-м туре будет разыграна 80-я квартира в Минске от "Евроопт"!

Светлая квартира, счастливые соседи, развитая инфраструктура в районе – все это о доме по ул. Академика Карского, 8 в Минске!

Еще трое победителей юбилейного 100-го тура пересядут с зеленоглазого такси за руль собственных автомобилей "Джили Атлас". Все машины – белоснежного цвета, новенькие, прямо из салона, с коробкой-автомат. К слову, это уже 323-й, 324-й и 325-й автомобили от "Евроопт", которые достанутся победителям игры "Удача в придачу!" .

И пусть скрипит потертое седло… "Джили Атлас" - абсолютно новые, красивые, белоснежные!

"Пуркуа па, пуркуа па", почему бы и нет? Почему бы и не побороться еще за два суперприза игры "Удача в придачу!" ? Еще двое покупателей магазинов "Евроопт" или "Бруснiчка", а может, онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" или "ГиперМолл" сегодня станут обладателями крупных денежных призов по 40 000 рублей!

Все пройдет, и печаль, и радость, а призы… А призы не закончатся, нет! Сразу после розыгрыша суперпризов 100-го тура игры "Удача в придачу!" в прямом интернет-эфире на сайте evroopt.by и на страничках "Евроопт" в социальных сетях будет разыграно еще более 20 000 других призов!

В "Песне мушкетеров" Михаил Боярский пел, что деньги нужны Парижу… Быть может! А вот два приза по 40 000 рублей сегодня достанутся кому-то из белорусов!

На сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" уже опубликован список всех зарегистрированных участников 100-го тура и их игровых кодов. А после того, как розыгрыш состоится, здесь же появится список всех его победителей. Также в этом разделе можно подробнее узнать об игре, призах и победителях прошлых туров.

Ну а лучший способ скоротать время в ожидании розыгрыша призов юбилейного тура - начать запасаться игровыми кодами 101-го, победителей которого определят сразу после Нового года. Главный приз - ТРЕХКОМНАТНАЯ квартира в Минске по адресу ул. Мястровская, 11! Также своих обладателей по традиции найдут автомобили и деньги! А разыграет призы российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссер, музыкант и актер - Дмитрий Дибров!

А в первом туре нового года призы разыграет Дмитрий Дибров! Главного счастливчика 2 января ждет ТРЕХКОМНАТНАЯ квартира в Минске!

Розыгрыш 101-го тура состоится 2 января, в среду, а претендовать на призы будут все игровые коды, полученные за покупки в магазинах "Евроопт", "Бруснічка", а также онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл" с 24 по 30 декабря включительно. Так что не забывайте про "товар удачи", закупаясь к новогодним и рождественским праздникам! И, быть может, одна из этих покупок принесет по-настоящему волшебные перемены в вашу жизнь!

Поводов заглянуть в "Евроопт" – много, а сотый тур случается лишь раз. Напоминаем, вторник, 25 декабря, 18.20, Михаил Боярский! Тысяча чертей! Этот розыгрыш нельзя пропустить!

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