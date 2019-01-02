Сегодня Дмитрий Дибров разыграет 3-комнатную квартиру от "Евроопт". Смотрите на ОНТ в 18.20!

31 декабря и 1 января вся страна смотрела "Иронию судьбы" и новогодние "Огоньки". А вот в среду, 2 января, смотреть предлагаем розыгрыш 101-го тура игры
Призы сегодня будут разыграны действительно шикарные! Своих обладателей найдут 3 автомобиля "Джили Атлас", две крупные суммы по 40 000 рублей и более 20 000 других призов. А самому удачливому достанется ТРЕХКОМНАТНАЯ квартира в престижном районе столицы по адресу ул. Мястровская, 11, неподалеку от комплекса "Минск-Арена" и водохранилища "Дрозды".
Еще одна шикарная новость - определить победителей первого новогоднего розыгрыша сегодня поможет известный российский журналист, шоумен, ведущий популярной интеллектуальной игры "Кто хочет стать миллионером?" - Дмитрий Дибров!
Ловите свою удачу сегодня в прямом эфире телеканала ОНТ, а также на сайте
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А тем временем почти пересек свой "экватор" тур 102-й. Чуть менее чем через неделю, 8 января, обладателей найдут более 20 000 денежных призов, две крупные суммы по 40 000 рублей, три автомобиля. И – внимание! – вместо квартиры в Минске на кону ее денежный эквивалент, способный воплотить в жизнь любую мечту, – грандиозный приз в 120 000 рублей!
Так что не забудьте про "товар удачи", совершая покупки на этой неделе в магазинах "Евроопт" и "Бруснічка", а также онлайн-гипермаркетах
Кроме того, во всех перечисленных магазинах до 6 января в рамках акции
Желаем удачи всем участникам игры! И пусть в наступившем году успех и везение станут вашими постоянными спутниками!
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