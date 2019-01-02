Сегодня Дмитрий Дибров разыграет 3-комнатную квартиру от "Евроопт". Смотрите на ОНТ в 18.20!

31 декабря и 1 января вся страна смотрела "Иронию судьбы" и новогодние "Огоньки". А вот в среду, 2 января, смотреть предлагаем розыгрыш 101-го тура игры "Удача в придачу!" от "Евроопт".

Призы сегодня будут разыграны действительно шикарные! Своих обладателей найдут 3 автомобиля "Джили Атлас", две крупные суммы по 40 000 рублей и более 20 000 других призов. А самому удачливому достанется ТРЕХКОМНАТНАЯ квартира в престижном районе столицы по адресу ул. Мястровская, 11, неподалеку от комплекса "Минск-Арена" и водохранилища "Дрозды".

Еще одна шикарная новость - определить победителей первого новогоднего розыгрыша сегодня поможет известный российский журналист, шоумен, ведущий популярной интеллектуальной игры "Кто хочет стать миллионером?" - Дмитрий Дибров!

Ловите свою удачу сегодня в прямом эфире телеканала ОНТ, а также на сайте evroopt.by и на страничках "Евроопт" в социальных сетях. Или приходите в минский ТРЦ "Е-сити" на ул. Денисовской, 8, чтобы взять автограф у Дмитрия Диброва и, быть может, получить ключи от машины или ТРЕХКОМНАТНОЙ квартиры прямо из рук звезды! Начало розыгрыша в 18.20!

"Удача в придачу!" Вот в таком красивом доме в трехкомнатной квартире предстоит жить главному счастливчику 101-го тура игры

На сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" уже опубликован список всех зарегистрированных участников 101-го тура и их игровых кодов. А после того, как розыгрыш состоится, здесь же появится список всех его победителей. Также в этом разделе можно подробнее узнать об игре, призах и победителях прошлых туров.

Три роскошных авто и большие деньги! Кто готов стать победителем в новом году?

А тем временем почти пересек свой "экватор" тур 102-й. Чуть менее чем через неделю, 8 января, обладателей найдут более 20 000 денежных призов, две крупные суммы по 40 000 рублей, три автомобиля. И – внимание! – вместо квартиры в Минске на кону ее денежный эквивалент, способный воплотить в жизнь любую мечту, – грандиозный приз в 120 000 рублей!

Так что не забудьте про "товар удачи", совершая покупки на этой неделе в магазинах "Евроопт" и "Бруснічка", а также онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл" ! И обязательно используйте дисконтную карту "Е-плюс" или СТАТУСкарту . Игровой код будет начислен за каждые 10 рублей в чеке. Больше кодов – больше шансов!

Необычные живые книги "Алиса в Зазеркалье" и "Алиса в Стране Чудес" станут волшебным подарком под елку!

Кроме того, во всех перечисленных магазинах до 6 января в рамках акции "Сказки оживают в "Евроопт" можно приобрести книги Льюиса Кэрролла "Алиса в Зазеркалье" или "Алиса в Стране Чудес" с оживающими иллюстрациями всего за 5 рублей 99 копеек. И рождественский подарок готов!

Желаем удачи всем участникам игры! И пусть в наступившем году успех и везение станут вашими постоянными спутниками!

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