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Сегодня певица Кэтти разыграет 120 000 рублей от "Евроопт". Смотрите в прямом эфире ОНТ в 18.20!

Общество 08.01.2019 | 08:55
Совсем недавно талантливая белорусская певица Кэтти одержала победу в шоу "Х-фактор" в Латвии. 8 января уже на родине артистка разыграет 120 000 рублей!
Совсем недавно талантливая белорусская певица Кэтти одержала победу в шоу "Х-фактор" в Латвии. 8 января уже на родине артистка разыграет 120 000 рублей!

Дни новогодних и рождественских праздников – это время, когда особенно хочется верить в волшебство. А с "Евроопт" мечты сбываются!

Уже во вторник, 8 января, будут разыграны призы 102-го тура игры "Удача в придачу!". И его призовой фонд, кстати, заметно отличается от призов предыдущих туров!

120 000 рублей – приз, от которого можно потерять голову! На что бы их потратили именно вы?
120 000 рублей – приз, от которого можно потерять голову! На что бы их потратили именно вы?

Что-то осталось привычным: кроме более 20 000 денежных призов своих обладателей найдут три новых и очень красивых внедорожника "Джили Эмгранд Х7" кристально белого цвета. А еще двое победителей игры отправятся отмечать выигрыш крупных сумм по 40 000 рублей.

Красавцы "Джили Эмгранд Х7" уже ждут свою первую поездку!
Красавцы "Джили Эмгранд Х7" уже ждут свою первую поездку!

А вот кому-то повезет особенно! Самым внушительным и, конечно, самым желанным призом 102-го тура станет колоссальная сумма в 120 000 рублей!

Поспорить трудно: выигрыш такой суммы – это что-то умопомрачительное! А поможет определить будущего обладателя суперприза девушка, которая сама не так давно смогла достичь, казалось бы, недостижимого! Гостьей розыгрыша станет певица Кэтти – белорусская артистка, которая стала победительницей латвийского вокального шоу "Х-фактор"!

Участники игры уже наперебой делятся в социальных сетях, на какие цели они бы потратили такую сумму в случае выигрыша: жилье, путешествия, благотворительность, учеба детей, решение самых разнообразных житейских вопросов… Не нужно бояться мечтать!

40 000 рублей – это много или мало? Наверняка хватит на исполнение множества желаний!
40 000 рублей – это много или мало? Наверняка хватит на исполнение множества желаний!

Тем временем 7 января, прямо на Рождество, стартовал очередной, 103-й, тур игры, участники которого 15 января будут участвовать в розыгрыше более 20 000 денежных призов, трех автомобилей, двух крупных сумм по 40 000 рублей. И – следующего суперприза в 120 000 рублей!

Что для этого нужно сделать? Совершать на этой неделе покупки в магазинах "Евроопт" и "Бруснiчка", а также онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" или "ГиперМолл", приобретать "товары удачи" и предъявлять при покупке свою дисконтную карту "Е-плюс" или СТАТУСкарту. В общем-то и все, а главное – ничего сложного!

В минском "Е-сити" вручены планшеты 15 победителям фотоконкурса от "Евроопт" по мотивам сказки "Алиса в Зазеркалье"
В минском "Е-сити" вручены планшеты 15 победителям фотоконкурса от "Евроопт" по мотивам сказки "Алиса в Зазеркалье"

К слову, на днях призы вручили и юным покупателям "Евроопт". 4 января 15 мальчиков и девочек, которые победили в фотоконкурсе на лучший карнавальный костюм по мотивам сказки "Алиса в Зазеркалье", вместе с родителями приехали со всех уголков Беларуси в минский ТРЦ "Е-сити" на Денисовской, 8, чтобы похвастаться своими яркими сказочными нарядами и получить призы - современные планшеты от "Евроопт".

Еще одна новогодняя новость! В магазине стикеров Telegram появился бесплатный праздничный стикерпак от "Евроопт". 24 стикера с забавными и узнаваемыми персонажами и ситуациями. Скачивайте и пользуйтесь на здоровье! Скачать стикеры можно здесь.

В магазине стикеров Telegram появился бесплатный праздничный стикерпак от "Евроопт"!
В магазине стикеров Telegram появился бесплатный праздничный стикерпак от "Евроопт"!

И, конечно, не забывайте о шикарных призах 102-го тура игры "Удача в придачу!". Розыгрыш состоится четко по расписанию: во вторник, 8 января, в ТРЦ "Е-сити" по адресу: г. Минск, ул. Денисовская, 8. Наблюдать за розыгрышем можно в прямом эфире на телеканале ОНТ, а также на сайте evroopt.by и на страничках "Евроопт" в социальных сетях. А можно и заглянуть в это время прямо в "Е-сити", где находится студия игры!

Вдруг именно вам в эти волшебные праздничные дни улыбнется удача, и вы уедете из "Е-сити" на красивом внедорожнике или уйдете с баснословной суммой денег? Торопитесь за покупками!

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