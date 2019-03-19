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Развязка 112-го тура уже сегодня вечером! В гостях у игры "Удача в придачу!" с "Евроопт" - певица Влада!

Общество 19.03.2019 | 09:00
Сегодня певица Влада поможет разыграть главный приз 112-го тура игры "Удача в придачу!". Не пропустите!
Сегодня певица Влада поможет разыграть главный приз 112-го тура игры "Удача в придачу!". Не пропустите!

Каких людей выбирает удача? Да совершенно разных, что еженедельно доказывают розыгрыши игры "Удача в придачу!" с "Евроопт".

Представители самых разных профессий, люди всех возрастов, жители каждого уголка страны, покупатели магазинов "Евроопт", а также онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл" в течение более чем трех лет проведения игры уже стали ее победителями.

Сегодня удача в 112-й раз "приземлится" в столичном ТРЦ "Е-сити" на Денисовской, 8, где среди участников игры, собравших коды с 11 по 17 марта, вновь будут разыграны отличные призы. Гостья розыгрыша – очаровательная певица Влада!

Огромные деньги и три автомобиля! Вот такие призы сегодня вечером найдут своих обладателей
Огромные деньги и три автомобиля! Вот такие призы сегодня вечером найдут своих обладателей

Главный приз 112-го тура – огромная сумма 100 000 рублей, которой с лихвой хватит на осуществление желаний. Также своих обладателей найдут две внушительные денежные суммы по 50 000 рублей, три внедорожника "Джили Эмгранд Х7" и еще более 20 000 других призов.

Получения денежных призов победителям не придется долго ждать: теперь все выигрыши от 500 рублей и более перечисляются на СТАТУСкарту, которая является совместным проектом Статусбанка и сети "Евроопт" и объединяет возможности банковской карты и дисконтной карты "Е-плюс".

Оформите СТАТУСкарту в любом отделении Статусбанка. Это легко, быстро, а главное – бесплатно!
Оформите СТАТУСкарту в любом отделении Статусбанка. Это легко, быстро, а главное – бесплатно!

Владелец СТАТУСкарты может получать скидки во всех магазинах "Евроопт" и более чем 1500 магазинах-партнерах программы лояльности "Е-плюс" по всей стране, участвовать в игре "Удача в придачу!", а также до 45 дней бесплатно пользоваться овердрафтом, получать возврат до 1,5% стоимости своих безналичных покупок и доход на остаток собственных средств в размере 3% годовых. Оформить СТАТУСкарту можно совершенно бесплатно, а пользоваться ей – очень удобно!

Кстати об удобстве! Постоянные участники игры "Удача в придачу!" не раз отмечали простоту участия: для того чтобы получить игровые коды, достаточно совершать свои обычные покупки в магазинах "Евроопт", а также онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл", приобретая хотя бы один "товар удачи". Среди обширного списка таких товаров каждый может найти то, что необходимо, а это значит, что принимать участие в игре особенно просто!

Среди множества "товаров удачи" легко найти то, что необходимо. Принимать участие в игре <noindex><a href="http://igra.evroopt.by/game/" target="_blank" rel="nofollow">"Удача в придачу!"</a></noindex> проще простого!
Среди множества "товаров удачи" легко найти то, что необходимо. Принимать участие в игре "Удача в придачу!" проще простого!

Розыгрыш призов также максимально прост и прозрачен, тем более что за ним можно наблюдать вживую в столичном ТРЦ "Е-сити" на Денисовской, 8, а также в прямом эфире телеканала ОНТ, на сайте evroopt.by либо на официальных страничках "Евроопт" в социальных сетях. Начало розыгрыша в 18:20.

Вчера стартовал 113-й тур игры, розыгрыш которого состоится 26 марта. Призы в 113-м туре также запланированы внушительные: суперприз – 100 000 рублей, две огромные денежные суммы по 50 000 рублей, три автомобиля, а также более 20 000 других денежных призов. В розыгрыше 113-го тура игры "Удача в придачу!" примут участие все игровые коды, начисленные с 18 по 24 марта, включительно.

Как привлечь удачу? Во-первых, следовать правилам игры, а во-вторых – верить в свою победу, ведь удача любит оптимистов!

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