Счастливое число 113! Сегодня вечером "Евроопт" разыграет призы 113-го тура игры "Удача в придачу!"

Если к числу 13 у кого-то могут возникнуть вопросы, то к числу 113 их точно не появится. Для тысяч участников игры
Как измерить счастье? Десятками, сотнями тысяч рублей? А может, чем-то материальным, например, новым автомобилем? Возможно, счастье не в деньгах, а в осознании своего везения? Проверим уже сегодня, когда кто-то из участников 113-го тура выиграет суперприз – 100 000 рублей, двое станут богаче на 50 000 рублей, а еще трое уедут из столичного ТРЦ "Е-сити" на Денисовской, 8 на своих новых автомобилях "Джили Эмгранд Х7". Также своих обладателей найдут еще более 20 000 других призов. Ну а главный приз сегодня поможет разыграть композитор, педагог, председатель Белорусского союза композиторов Елена Атрашкевич.
Напоминаем, что все денежные призы 113-го тура от 500 рублей будут перечислены на принадлежащие победителям игры СТАТУСкарты от ОАО "СтатусБанк". Нет карты? Не беда! Победителям ее оформят совершенно бесплатно.
Поскольку карта является совместным проектом Статусбанка и сети "Евроопт", она объединяет возможности банковской карты и дисконтной карты
Сегодня будут подведены итоги 113-го тур, в то время как вчера стартовал тур 114-й, розыгрыш которого состоится на следующей неделе, 2 апреля, когда среди покупателей магазинов "Евроопт", а также онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл" вновь будут разыграны три крупные суммы: одна в 100 000 рублей и две по 50 000 рублей, три автомобиля, а также более 10 000 других денежных призов. Правила игры остаются прежними: за каждые 10 рублей в чеке с "товаром удачи" и применением дисконтной карты "Е-плюс" или СТАТУСкарты начисляется один игровой код, каждый из которых может оказаться победным.
И не пропускайте розыгрыши: шоу
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