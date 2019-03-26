Счастливое число 113! Сегодня вечером "Евроопт" разыграет призы 113-го тура игры "Удача в придачу!"

Если к числу 13 у кого-то могут возникнуть вопросы, то к числу 113 их точно не появится. Для тысяч участников игры "Удача в придачу!" с "Евроопт", которые собрали игровые коды с 18 по 24 марта, тур 113 может оказаться счастливым.

"Удача в придачу!" Вот такие призы ожидают победителей счастливого, 113-го тура игры

Как измерить счастье? Десятками, сотнями тысяч рублей? А может, чем-то материальным, например, новым автомобилем? Возможно, счастье не в деньгах, а в осознании своего везения? Проверим уже сегодня, когда кто-то из участников 113-го тура выиграет суперприз – 100 000 рублей, двое станут богаче на 50 000 рублей, а еще трое уедут из столичного ТРЦ "Е-сити" на Денисовской, 8 на своих новых автомобилях "Джили Эмгранд Х7". Также своих обладателей найдут еще более 20 000 других призов. Ну а главный приз сегодня поможет разыграть композитор, педагог, председатель Белорусского союза композиторов Елена Атрашкевич.

Напоминаем, что все денежные призы 113-го тура от 500 рублей будут перечислены на принадлежащие победителям игры СТАТУСкарты от ОАО "СтатусБанк". Нет карты? Не беда! Победителям ее оформят совершенно бесплатно.

СТАТУСкарта объединяет возможности банковской платежной карты и дисконтной карты "Е-плюс". Очень удобно!

Поскольку карта является совместным проектом Статусбанка и сети "Евроопт", она объединяет возможности банковской карты и дисконтной карты "Е-плюс" . Владелец СТАТУСкарты может получать скидки во всех магазинах "Евроопт" и более чем 1500 магазинах-партнерах программы лояльности "Е-плюс" по всей стране, участвовать в игре "Удача в придачу!" , а также до 45 дней бесплатно пользоваться овердрафтом, получать возврат до 1,5% стоимости своих безналичных покупок и доход на остаток собственных средств в размере 3% годовых. Подробнее – на сайте statuskarta.by.

Сегодня будут подведены итоги 113-го тур, в то время как вчера стартовал тур 114-й, розыгрыш которого состоится на следующей неделе, 2 апреля, когда среди покупателей магазинов "Евроопт", а также онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл" вновь будут разыграны три крупные суммы: одна в 100 000 рублей и две по 50 000 рублей, три автомобиля, а также более 10 000 других денежных призов. Правила игры остаются прежними: за каждые 10 рублей в чеке с "товаром удачи" и применением дисконтной карты "Е-плюс" или СТАТУСкарты начисляется один игровой код, каждый из которых может оказаться победным.

"Товар удачи" – это всегда чудо-товар: и удачу приносит, и в хозяйстве пригождается!

И не пропускайте розыгрыши: шоу "Удача в придачу!" – это всегда яркое и наполненное эмоциями событие с участием звезд и победителей прошлых туров игры. Начало всех розыгрышей – и сегодняшнего, и через неделю – в 18:20, а посмотреть их можно в прямом эфире телеканала ОНТ, на сайте evroopt.by, на официальных страничках "Евроопт" в социальных сетях и, конечно же, вживую в минском ТРЦ "Е-сити" на Денисовской, 8.

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