2 апреля – в победу верю! Сегодня "Евроопт" разыграет призы 114-го тура игры "Удача в придачу!"

"Это что, розыгрыш?" – вторая по популярности реплика, которую произносят победители игры "Удача в придачу!" с "Евроопт" после счастливого "Ура!".

Да, розыгрыш! Но только в самом позитивно-воодушевляющем смысле этого слова. Каждый вторник "Евроопт" разыгрывает тысячи призов в игре "Удача в придачу!" , и как раз сегодня состоится розыгрыш уже 114-го тура. Гостьей эфира станет белорусская певица, актриса и телеведущая Александра Гайдук.

Вот такие призы будут разыграны среди участников 114-го тура игры! Без шуток!

Встречать апрель у нас принято шутками: начинается ведь он со Дня смеха. Однако весьма всерьез сегодня будет разыгран огромный денежный приз в 100 000 рублей, две крупные денежные суммы по 50 000 рублей, три автомобиля "Джили Эмгранд Х7", а также более 10 000 других денежных призов.

Для удобства победителей все денежные призы от 500 рублей будут перечислены на СТАТУСкарты от ОАО "СтатусБанк" .

СТАТУСкарта оформляется совершенно бесплатно, а пользоваться ей – очень удобно!

Поскольку карта является совместным проектом Статусбанка и сети "Евроопт", она объединяет возможности банковской карты и дисконтной карты "Е-плюс". Владелец СТАТУСкарты может получать скидки во всех магазинах "Евроопт" и более чем 1500 магазинах-партнерах программы лояльности "Е-плюс" по всей стране, участвовать в игре "Удача в придачу!" ", а также до 45 дней бесплатно пользоваться овердрафтом, получать возврат до 1,5% стоимости своих безналичных покупок и доход на остаток собственных средств в размере 3% годовых. Подробнее – на сайте statuskarta.by.

Ну а сегодня в 18:20 включайте телеканал ОНТ или смотрите трансляцию розыгрыша на сайте evroopt.by либо на официальных страничках "Евроопт" в социальных сетях.

Напоминаем, что вчера, 1 апреля, начался 115-й тур, так что можно начинать собирать игровые коды. Для этого нужно совершать покупки с "товаром удачи" и применением дисконтной карты "Е-плюс" или СТАТУСкарты в магазинах "Евроопт", а также онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" или "ГиперМолл". Один игровой код будет начислен за каждые 10 рублей в чеке. Через неделю, 9 апреля, среди участников 115-го тура игры "Удача в придачу!" вновь будут разыграны три крупные денежные суммы: одна в 100 000 рублей и две по 50 000 рублей, три автомобиля, а также более 10 000 других призов.

Каждая покупка имеет шанс стать победной, если захватить хотя бы один из многочисленных "товаров удачи"!

Пусть начало этого апреля ознаменуется для вас смехом. Смехом от радости победы в игре "Удача в придачу!" .

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