Сегодня певица Искуи Абалян разыграет столичную квартиру от "Евроопт". Смотрите на ОНТ в 18.20!

Вы любите встречи со старыми друзьями? "Евроопт", например, такие встречи очень ценит! Каждый вторник в 18.20 "Евроопт" собирает всех своих друзей - участников игры "Удача в придачу!" - у экранов телевизоров, включенных на телеканале ОНТ, либо у мониторов компьютеров и гаджетов с запущенной прямой трансляцией игры на сайте evroopt.by и на официальных страничках "Евроопт" в социальных сетях, или приветствует всех прямо в студии игры в столичном ТРЦ "Е-сити" на ул. Денисовской, 8! Ведь каждый вторник тысячи покупателей магазинов "Евроопт" и "Бруснiчка", а также онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл" встречают свою удачу. И такие встречи, без всякого сомнения, теплые!

Вот и в этот вторник, 6 ноября, дарить лучи удачи в студию игры придет добрый друг "Удачи в придачу!" - одна из самых популярных и красивых певиц на отечественной эстраде и, ко всему прочему, посол доброй воли УВКБ ООН Искуи Абалян!

Появление Искуи на "Удаче в придачу!" - это всегда гарантия хорошего настроения и позитивных эмоций у участников игры. Например, певица выступала с концертом для обладателей денежных призов по результатам 45-го тура - шоу было незабываемым!

В 93-м туре Искуи Абалян выпала особая миссия - определить новоиспеченного обладателя столичной недвижимости в микрорайоне Сухарево по адресу ул. Академика Карского, 8. В розыгрыше принимают участие все коды, начисленные с 29 октября по 4 ноября. Быть может, один из них станет победным именно для вас, и именно вы на этой неделе поедете осматривать свои собственные апартаменты в минской новостройке в районе с развитой инфраструктурой?

Вот он - дом, где живет уже множество удачливых людей! Столичная новостройка по ул. Академика Карского, 8

Кроме того, на площадке около ТРЦ "Е-сити" на Денисовской, 8 дожидаются своих будущих владельцев и 5 белоснежных комфортных автомобилей "Джили Эмгранд". Пока что все желающие фотографируются с ними на удачу. Но у каждого, кто принимает участие в 93-м туре игры "Удача в придачу!" , есть шанс совсем скоро сделать фото около автомобиля уже в качестве его обладателя и сразу же отправиться на нем домой!

Пятерка белоснежных "Джили Эмгранд" ждет своих владельцев!

По старой дружеской традиции "Евроопт" уже уплатил все налоги за суперпризы, так что счастливчикам, которые станут их обладателями, останется только принимать поздравления и забирать квартиру и автомобили в свое полноправное владение.

Кстати о деньгах! Более 20 000 счастливчиков сегодня получат оповещения о выигрыше денежных призов. Как всегда, удача разлетится по всей стране: играет и выигрывает вся Беларусь!

На сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" уже опубликован список всех зарегистрированных участников 93-го тура и их игровых кодов. А после того, как розыгрыш состоится, здесь же будет размещен список всех его победителей. Также в этом разделе можно подробнее узнать об игре, призах и победителях прошлых туров.

Получить игровые коды - просто. А выигрывать - всегда приятно! Подарите себе шанс на удачу!

И не забывайте! Удача приходит к участникам игры от "Евроопт" каждый вторник - а это значит, что 13 ноября будут разыграны еще одна столичная квартира, пятерка великолепных авто и деньги! Так что начинайте запасаться игровыми кодами нового тура! Сделать это очень просто - достаточно заглянуть на этой неделе в магазины "Евроопт", "Бруснічка" или на сайты онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл". Игровой код вы получите за каждые 10 рублей в чеке, в котором присутствует хотя бы один "товар удачи".

Можно сколько угодно пытаться разгадать секрет везения, искать скрытые смыслы в подарках судьбы, но не стоит забывать: все реально, когда даешь шанс своей удаче. Достаточно просто захватить "товар удачи", совершая самые обычные повседневные покупки для себя и своей семьи, а также всегда использовать при расчете зарегистрированную в игре на сайте evroopt.by дисконтную карту "Е-плюс" или СТАТУСкарту. И все! Вы заряжены на победу! Пусть вам обязательно повезет!

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