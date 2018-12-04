Сегодня квартиру от "Евроопт" разыграет дуэт "Александра и Константин"! Смотрите на ОНТ в 18.20!

Разогнались до 97! Как принято говорить у младшего поколения - "нет времени объяснять! Собирай игровые коды!" Тем более что собирать коды игры "Удача в придачу!" нетрудно, а призы можно выиграть очень и очень приятные. К тому же приятно еще и то, что обладателей квартиры и автомобилей всегда помогают определять победители прошлых туров и звездные гости.

Сегодня, 4 декабря, студию игры в столичном ТРЦ "Е-сити" на ул. Денисовской, 8 посетит дуэт "Александра и Константин" - первые представители нашей страны на конкурсе "Евровидение". Именно они разыграют главный приз 97-го тура – квартиру в Минске! Также удачу участникам игры будут приносить белорусский скульптор, график, художник-постановщик Александр Шаппо и заслуженный артист Беларуси, главный Дед Мороз страны Владимир Радивилов! Так что праздничное настроение обеспечено!

Уже с 18.20 в прямом эфире телеканала ОНТ или в прямой трансляции на сайте evroopt.by и на страничках "Евроопт" в социальных сетях можно будет наблюдать, как своих обладателей найдут столичная квартира, пять автомобилей и более 20 000 денежных призов 97-го тура игры "Удача в придачу!" .

Призы - отличные, проверено победителями уже множества туров игры!

Так, разыгрываемая квартира располагается в новостройке на ул. Академика Карского, 8, в столичном микрорайоне Сухарево, где есть все для комфортной городской жизни. И даже если победитель не решится сам переехать по новому адресу, выигранное жилье всегда можно сдать в аренду или продать. Стоимость квартиры превышает 116 тыс. рублей.

Квартира, 5 автомобилей и более 20 000 денежных призов найдут своих обладателей уже 4 декабря!

Белоснежные внедорожники "Джили Эмгранд" прямо из салона не могут оставить равнодушными ни одного автолюбителя - и настоящего, и потенциального. Кстати, стоимость каждого из этих автомобилей с автоматической коробкой передач - почти 35 тыс. рублей.

Ну а денежные призы, да еще и в таком количестве - более 20 000 - превосходная весточка удачи. Кто играет - тот обязательно выигрывает!

На сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" опубликован список всех зарегистрированных участников 97-го тура и их игровых кодов. А после того, как розыгрыш состоится, здесь же появится список всех его победителей. Также в этом разделе можно подробнее узнать об игре, призах и победителях прошлых туров.

"Удача в придачу!" просты, а призы способны изменить жизнь к лучшему! Правила игрыпросты, а призы способны изменить жизнь к лучшему!

Сегодня вечером перевернется очередная, уже 97-я, страничка игры "Удача в придачу!" . А впереди - новая страница и розыгрыш нового тура, который стартовал в понедельник! Все игровые коды, полученные за покупки на этой неделе, будут во вторник, 11 декабря, претендовать не только на квартиру в Минске и новенькие внедорожники "Джили Атлас", но и на две крупные денежные суммы по 40 тыс. рублей каждая, а также еще более 20 000 других призов! То, что нужно для волшебных перемен в жизни накануне Нового года!

Совершайте нужные вам покупки в ближайших магазинах "Евроопт" или "Бруснiчка", заказывайте товары с бесплатной доставкой на дом в онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" или "ГиперМолл". Не забудьте забросить в корзинку хотя бы один "товар удачи" и использовать при расчете дисконтную карту "Е-плюс" или СТАТУСкарту, зарегистрированные на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" . И все - вы в игре и заряжены на победу!

Любая история, как мы знаем, пишется сообща. Так почему бы не вписать свое имя в историю игры? Всего-то нужно запастись игровыми кодами!

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