Сегодня квартиру от "Евроопт" разыграет дуэт "Александра и Константин"! Смотрите на ОНТ в 18.20!

Разогнались до 97! Как принято говорить у младшего поколения - "нет времени объяснять! Собирай игровые коды!" Тем более что собирать коды игры
Сегодня, 4 декабря, студию игры в столичном ТРЦ "Е-сити" на ул. Денисовской, 8 посетит дуэт "Александра и Константин" - первые представители нашей страны на конкурсе "Евровидение". Именно они разыграют главный приз 97-го тура – квартиру в Минске! Также удачу участникам игры будут приносить белорусский скульптор, график, художник-постановщик Александр Шаппо и заслуженный артист Беларуси, главный Дед Мороз страны Владимир Радивилов! Так что праздничное настроение обеспечено!
Уже с 18.20 в прямом эфире телеканала ОНТ или в прямой трансляции на сайте
Призы - отличные, проверено победителями уже множества туров игры!
Так, разыгрываемая квартира располагается в новостройке на ул. Академика Карского, 8, в столичном микрорайоне Сухарево, где есть все для комфортной городской жизни. И даже если победитель не решится сам переехать по новому адресу, выигранное жилье всегда можно сдать в аренду или продать. Стоимость квартиры превышает 116 тыс. рублей.
Белоснежные внедорожники "Джили Эмгранд" прямо из салона не могут оставить равнодушными ни одного автолюбителя - и настоящего, и потенциального. Кстати, стоимость каждого из этих автомобилей с автоматической коробкой передач - почти 35 тыс. рублей.
Ну а денежные призы, да еще и в таком количестве - более 20 000 - превосходная весточка удачи. Кто играет - тот обязательно выигрывает!
На сайте
Сегодня вечером перевернется очередная, уже 97-я, страничка игры
Совершайте нужные вам покупки в ближайших магазинах "Евроопт" или "Бруснiчка", заказывайте товары с бесплатной доставкой на дом в онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" или "ГиперМолл". Не забудьте забросить в корзинку хотя бы один "товар удачи" и использовать при расчете дисконтную карту "Е-плюс" или СТАТУСкарту, зарегистрированные на сайте
Любая история, как мы знаем, пишется сообща. Так почему бы не вписать свое имя в историю игры? Всего-то нужно запастись игровыми кодами!
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