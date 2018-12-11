Квартиру от "Евроопт" разыграет певица Влада! Смотрите в прямом эфире на ОНТ в 18.20

Есть новости, которые не требуют долгих вступлений. И эта именно из таких!

Уже сегодня "Евроопт" разыграет НОВЫЕ призы среди участников 98-го тура игры "Удача в придачу!" . Все покупатели магазинов "Евроопт" и "Бруснiчка", а также онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл", которые получили игровые коды с 3 по 9 декабря, во вторник, 11 декабря, будут претендовать на квартиру в Минске, три внедорожника "Джили Атлас", более 20 000 денежных призов, а также два крупных денежных приза по 40 000 рублей! Да-да, в 98-м туре участники игры смогут получить еще и большие деньги!

Главный приз этой недели разыграет одна из самых ярких представительниц шоу-бизнеса нашей страны, постоянная участница престижных фестивалей и телепроектов, в творческом багаже которой 3 сольных альбома и 11 видеоклипов, солистка Белгосфилармонии, "Блондинка-зима" белорусской эстрады – певица Влада!

Квартира в столичной новостройке на ул. Академика Карского, 8 ждет самого удачливого покупателя!

Именно Влада сегодня вытянет из лототрона в студии игры "Удача в придачу!" заветные семь цифр, определив счастливый игровой код, обладателю которого достанется квартира в Минске! Столичное жилье находится в "доме удачи" по адресу ул. Академика Карского, 8 в микрорайоне Сухарево. Квартиры в этом доме уже неоднократно выигрывали наиболее удачливые участники игры, так что победителю 98-го тура предстоит жить не просто в удобном и развитом районе, а в месте, где сосредоточено невероятное везение.

Также счастливчикам достанутся три новеньких серебристых внедорожника с коробкой-автомат и бензиновым двигателем!

Тройка серебристых "Джили Атлас" – стильных внедорожников – также порадует своих будущих владельцев: новые, прямо из салона, просторные, с коробкой-автомат и бензиновым двигателем – то, что нужно в зимний период.

Ну, а как распорядиться солидной суммой в 40 000 рублей – решать только победителям. Куда бы вы потратили такую немалую сумму? Загадайте желание, и, быть может, сегодня повезет именно вам!

Будут разыграны и две крупные денежные суммы по 40 000 рублей каждая! Куда бы вы потратили такую немалую сумму?

Следите за розыгрышем 98-го тура игры "Удача в придачу!" сегодня с 18.20 в прямом эфире телеканала ОНТ, а также на сайте evroopt.by и на страничках "Евроопт" в социальных сетях. Или приезжайте в "студию удачи" в столичный ТРЦ "Е-сити" на Денисовскую, 8.

На сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" опубликован список всех зарегистрированных участников 98-го тура и их игровых кодов. А после того, как розыгрыш состоится, здесь же появится список всех его победителей. Также в этом разделе можно подробнее узнать об игре, призах и победителях прошлых туров.

Тем временем уже стартовал новый тур игры, а это значит, что любая покупка, совершенная вами на этой неделе, может стать удачной в следующий вторник! 18 декабря будут разыграны квартира в Минске, 3 внедорожника "Джили Атлас", две суммы по 40 000 рублей и еще более 20 000 других призов!

"Евроопт", "Бруснічка", "Е-доставка" и "ГиперМолл"… Любая покупка может стать удачной!

Верьте в свою фортуну и не забудьте пойти ей навстречу. Для этого нужно всего лишь совершать покупки в магазинах "Евроопт" и "Бруснiчка", а также онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл", где за каждые 10 рублей в чеке с "товаром удачи" и применением дисконтной карты "Е-плюс" или СТАТУСкарты вам будет начислен игровой код. Каждый код – это один шаг навстречу удаче, так что чем больше кодов – тем выше вероятность стать победителем.

И еще один отличный повод заглянуть за покупками! На этой неделе по всей Беларуси стартовала акция "Сказки оживают в "Евроопт". Во всех магазинах "Евроопт" и "Бруснiчка", а также в онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл" в продаже стала доступна книга Льюиса Кэрролла "Алиса в Зазеркалье" с оживающими иллюстрациями художницы Евгении Гапчинской.

До 6 января приобрести необычную живую книгу "Алиса в Зазеркалье" можно всего за 5 рублей 99 копеек! К слову, как и книгу "Алиса в Стране Чудес". Соберите всю коллекцию!

Издание с дополненной реальностью станет прекрасным подарком к новогодним и рождественским праздникам! С помощью мобильных технологий взрослые и дети смогут легко оживить любимую сказку и окунуться в волшебный мир чтения! В рамках акции, которая продлится по 6 января, приобрести необычную живую книгу "Алиса в Зазеркалье" можно всего за 5 рублей 99 копеек! К слову, как и книгу "Алиса в Стране Чудес". Соберите всю коллекцию! Условия акции читайте на сайте evroopt.by.

Новый год совсем близко, так почему бы не дать своей судьбе шанс преподнести вам невероятный сюрприз? С игрой "Удача в придачу!" это более чем возможно!

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