Виртуозная скрипачка Маймуна разыграет квартиру от "Евроопт"! Смотрите в прямом эфире ОНТ в 18.20!

27 ноября удача постучится в двери более 20 000 счастливых покупателей. В 96-м туре игры
Главный приз расположен в доме по ул. Академика Карского, 8 – в микрорайоне Сухарево. Наверняка победитель 96-го тура игры быстро познакомится со своими не менее счастливыми соседями – теми, кто уже выиграл квартиру в этом же доме. Новые соседи обязательно расскажут, чем хорош район. Впрочем, он не может не понравиться: тут есть все для комфортной современной городской жизни. И даже крупнейший гипермаркет "Евроопт" на Монтажников, 2 – совсем неподалеку!
Красивые, блестящие, обвязанные пышными красными бантами, с нетерпением ждут своих будущих хозяев и пять белоснежных внедорожников "Джили Эмгранд". Как им не терпится быстрее поколесить по дорогам страны. А кто сядет за руль – станет известно уже сегодня!
Разыграют суперпризы главный победитель предыдущего тура Андрей Шаркевич, двукратная чемпионка мира по плаванию Александра Герасименя, белорусский дизайнер Ольга Кардаш, победитель конкурса "Студент года - 2018" Антон Лемеш, а также продюсер премии "Народная марка", результаты которой объявят в четверг, Алена Устинович.
Кстати, приятный бонус: налоги за суперпризы победителям платить не придется, это уже сделал "Евроопт".
Также "Евроопт" подготовил более 20 000 СМС-сообщений для участников игры
На сайте
На этом призы в игре
Совершайте нужные вам покупки в ближайших магазинах "Евроопт" или "Бруснiчка", заказывайте товары с бесплатной доставкой на дом в онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" или "ГиперМолл". Не забудьте забросить в корзинку хотя бы один "товар удачи" и использовать при расчете дисконтную карту "Е-плюс" или СТАТУСкарту, зарегистрированные на сайте
И все – вы в игре! Пускай ваши покупки окажутся исключительно удачными!
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