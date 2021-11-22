"Антиковидная наружка": говорим об эффективной рекламе в эпоху коронавируса

Уже давно известно, что новогодних праздников ждет не только детвора, мечтающая о приходе в дом седого краснощекого Деда Мороза с мешком подарков. О зимних праздниках, времени безудержных покупок "всего и вся" мечтает также любая коммерческая фирма: от небольших производителей до предприятий-гигантов. Ведь перед Рождеством и Новым годом продаются буквально все товары и услуги – от сувенирных свечей до рыбацких моторных лодок, от сертификатов на спа-услуги до билетов на Канары. Однако сегодня ожидания миллионов потребителей на всем земном шаре в значительной мере омрачены эпидемией COVID-19. Да и бизнесу нелегко в условиях сужения рынка и падения потребительского спроса. Но праздник на то и есть праздник, чтобы кто-то радовался и получал подарки.

Именно такой праздник накануне Нового 2022 года решили организовать для белорусского бизнес-сообщества в компании ООО "Ай Ди Групп". "Ай Ди Групп" успешно работает на отечественном рынке рекламы 12 лет, является собственником большого количества стандартных наружных рекламных конструкций на территории Республики Беларусь и лидирующим белорусским оператором по размещению рекламы на конструкциях нестандартного типа. Среди ее постоянных клиентов такие известные белорусские и зарубежные бренды, как "Спартак", "Бабушкина Крынка", "МТС", "Бургер Кинг" и многие другие.

Сегодня "Ай Ди Групп" предлагает вниманию отечественных и зарубежных клиентов новую программу по размещению рекламы на средствах наружной рекламы под необычным названием "Антиковидная наружка". В рамках этой программы у вас появляется возможность разместить наружную рекламу вашего предприятия на очень выгодных условиях – со скидкой 20% на любую свободную конструкцию стандартного типа в предновогодний и после-новогодний период.

Стоимость стандартных конструкций со скидкой составит:

· Билборд (рекламная площадь 6х3 м): региональные города – 400-450 BYN без НДС, областные города – 550-600 BYN без НДС;

· Ситилайты (рекламная площадь 1,2х1,8 м): 180 BYN без НДС.

Скидка по нестандартным конструкциям типа: брэндмауэр, световые короба, световые короба на мосту, путепроводы – 30% от прайсовой стоимости в предновогодний и после-новогодний период.

Действие программы "Антиковидная наружка" – до 01.02.2022 года.

Свободные конструкции в он-лайн режиме можно посмотреть по ссылке. Более подробную информацию о стоимости конструкций и презентацию сторон вы всегда сможете получить по телефону + 375 44 577-77-44 или прислав запрос на почту sales@idgroup.by. Наш сайт в Интернете – http://idgroup.by/.

Не позволим вместе коронавирусу победить наш бизнес!

Всегда Ваш, "Ай Ди Групп".