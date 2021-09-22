Антинаркотическое учение ОДКБ пройдет 24-28 сентября

22 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Специальное учение "Гром-2021" со спецподразделениями антинаркотических служб, органов внутренних дел и специальных служб, входящих в состав формирований сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования (ФССН КСОР) ОДКБ, пройдет с 24 по 28 сентября на территории Армении, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Учение пройдет в соответствии с планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2021 год, - рассказал пресс-секретарь. - В ходе первой фазы сводные группы спецназа компетентных органов государств - членов ОДКБ и Вооруженных сил Армении будут отрабатывать учебно-тренировочные и прикладные задачи в горной местности со сложным рельефом. Одновременно пройдет командно-штабная тренировка с оперативным составом Оперативного штаба ФССН КСОР ОДКБ по планированию и проведению специальной операции".

В процессе решения учебных задач спецназовцы из государств - членов ОДКБ вместе с подразделениями Вооруженных Сил и пограничных войск Армении отработают взаимодействие, приобретут опыт и навыки участия в специальной операции в условиях, максимально приближенных к боевым.

"В ходе второй фазы учения пройдут соревнования по тактической стрельбе из боевого оружия, также будут разыграны практические действия сводных оперативно-боевых групп спецназа при решении задач по предназначению", - добавил Владимир Зайнетдинов.-0-