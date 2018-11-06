Антитабачная информационно-образовательная акция пройдет в Беларуси 12-15 ноября

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ежегодно по инициативе Международного союза по борьбе с раком в третий четверг ноября проводится День некурения. Антитабачная информационно-образовательная акция, приуроченная к этому дню, состоится в Беларуси 12-15 ноября, сообщили БЕЛТА в Министерстве здравоохранения.

В нынешнем году Всемирный день некурения посвящен прежде всего профилактике онкологических заболеваний: по данным Международного союза по борьбе с раком (UICC) сегодня 30% всех случаев смерти от рака связаны с курением. Сокращение наполовину потребления табака даст возможность сохранить 170 млн жизней к 2050 году.

Цель акции - профилактика заболеваний, связанных с табакокурением, повышение уровня информированности населения в отношении пагубных последствий потребления табака и воздействия его дыма.

Употребление табака является самой значительной предотвратимой причиной смерти. В настоящее время, по данным ВОЗ, курение приводит к смерти каждого десятого взрослого человека в мире. В Беларуси, по результатам исследования поведенческих и биологических факторов риска возникновения неинфекционной патологии среди населения в возрасте от 18 до 69 лет, курит почти 30% населения. Благодаря антитабачным мерам, проводимым в нашей стране, число потребителей табака снижается (на 12% с 2001 года), однако проблема по-прежнему остается актуальной.

В Минздраве подчеркнули, что успех в борьбе с курением будет гарантирован лишь в том случае, если курящие сами придут к осознанному желанию бросить.-0-